Semana começa com economia: desconto de 10% em produtos de limpeza no Rio Vermelho Atacadista

Além do amplo mix de produtos e valores acessíveis, clientes contam com estacionamentos espaçosos, garantindo mais conforto no transporte das compras

Gabriella Licia - 08 de setembro de 2025

Rio Vermelho Atacadista, na unidade da Avenida Universitária. (Foto: Reprodução)

Começar a semana com a casa em ordem ficou ainda melhor. Toda segunda-feira, o Rio Vermelho Atacadista oferece 10% de desconto em toda a linha de produtos de limpeza. É a oportunidade ideal para renovar o estoque com economia, seja para o lar ou para estabelecimentos comerciais.

Com duas lojas estrategicamente localizadas em Anápolis — uma no bairro Maracanã (Avenida Universitária) e outra no Parque das Nações (antiga Pecuária) —, o Rio Vermelho reúne praticidade, variedade e preços acessíveis para quem busca os melhores itens de limpeza, de marcas confiáveis e com aquele valor que cabe no bolso.

Além do amplo mix de produtos, os clientes contam com estacionamentos espaçosos nas duas unidades, garantindo mais conforto no transporte das compras — especialmente de itens pesados ou em grande volume, comuns nessa categoria.

A tecnologia também está a favor da economia. O aplicativo gratuito do Rio Vermelho Atacadista, disponível para Android e iOS, permite acessar ofertas atualizadas, montar listas de compras e acompanhar o quanto você economizou com o exclusivo “poupômetro”.

Já quem prefere receber as novidades direto no celular pode entrar para o clube de vantagens via WhatsApp, com promoções personalizadas e benefícios exclusivos.

Segunda-feira agora tem motivo extra pra começar com tudo. Aproveite os 10% de desconto em produtos de limpeza e descubra por que o Rio Vermelho Atacadista é o lugar certo para quem busca preço baixo e praticidade em um só lugar.