Explosão na cozinha faz homem que preparava janta ser levado para o hospital em Anápolis

Chamas fizeram com que ele sofresse queimaduras na região dos braços e da barriga. Samu foi acionado

Natália Sezil - 09 de setembro de 2025

Homem sofreu queimaduras após a explosão. (Foto: Reprodução)

Uma explosão durante a preparação do jantar fez com que um homem, ainda não identificado, sofresse queimaduras na noite desta terça-feira (09), em Anápolis.

O caso aconteceu em uma residência na Vila Jaiara, na região Norte da cidade. Informações preliminares apontam que a vítima estaria cozinhando quando um recipiente com álcool, que estava próximo, explodiu.

As chamas fizeram com que ele sofresse queimaduras na região dos braços e da barriga. Diante do ocorrido, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

O homem recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado a um hospital, para passar por atendimento médico especializado.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente e prestou apoio à ocorrência. Ainda não há informações sobre a gravidade das lesões.

