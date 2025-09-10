Competição em Anápolis para quem gosta de correr e “tomar umas” está com inscrições abertas

Paricipantes terão de praticar o desafio Beer Mile. O evento é comemorativo ao primeiro ano da The Bear

Paulo Roberto Belém - 10 de setembro de 2025

Competição será realizada no Parque Ecológico JK (Foto: Reprodução)

Tem quem fale que quando se pretende correr, se faz necessário ficar “entocado” no dia anterior em que a corrida será realizada. Pode-se dizer, de certa maneira, que esta recomendação está correta.

Agora, tem os que não respeitam essa sugestão? Tem! E quando se fala de uma corrida em que se pode correr bebendo? Esta novidade vai ser emplacada em Anápolis, com a realização do 1º Run Bear Desafio Beer Mile.

Assim, no próximo dia 21, interessados poderão disputar uma prova atlética em que os competidores correm uma milha (aproximadamente 1,6 km) consumindo cerveja a cada 400 metros, totalizando quatro latas ou copos de 300 ml a 350 ml.

O evento será no Parque Ecológico JK, às 16h30. De acordo com a organização, o The Bear Anápolis e a Ares Performance Sport, as vagas são limitadas para a segurança e melhor prática da modalidade.

Para efetuar a inscrição, é necessário acessar este link. A taxa é de R$ 60 e dá direito a camiseta, caneca de acrílico, as quatro cervejas do percurso e medalha.

Os kits poderão ser retirados na sede do The Bear Anápolis, localizado na Av. Sebastião Pedro Junqueira, QD 24 LT 25, Vila Industrial Jundiaí, entre 19h e 21h.

No dia da competição, ainda haverá toda uma programação em comemoração ao primeiro ano do estabelecimento, com as atrações se apresentando no Parque JK entre 14h e 22h. “Tudo com o intuito de fomentar o esporte e a cultura em Anápolis, diz a organização.

