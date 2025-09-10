Competição em Anápolis para quem gosta de correr e “tomar umas” está com inscrições abertas

Paricipantes terão de praticar o desafio Beer Mile. O evento é comemorativo ao primeiro ano da The Bear

Paulo Roberto Belém Paulo Roberto Belém -
Competição para quem gosta de correr e “tomar umas” está com inscrições abertas, em Anápolis
Competição será realizada no Parque Ecológico JK (Foto: Reprodução)

Tem quem fale que quando se pretende correr, se faz necessário ficar “entocado” no dia anterior em que a corrida será realizada. Pode-se dizer, de certa maneira, que esta recomendação está correta.

Agora, tem os que não respeitam essa sugestão? Tem! E quando se fala de uma corrida em que se pode correr bebendo? Esta novidade vai ser emplacada em Anápolis, com a realização do 1º Run Bear Desafio Beer Mile.

Evento acontece no dia 21. Vagas são limitadas (Foto: Reprodução/Instagram)

Assim, no próximo dia 21, interessados poderão disputar uma prova atlética em que os competidores correm uma milha (aproximadamente 1,6 km) consumindo cerveja a cada 400 metros, totalizando quatro latas ou copos de 300 ml a 350 ml.

O evento será no Parque Ecológico JK, às 16h30. De acordo com a organização, o The Bear Anápolis e a Ares Performance Sport, as vagas são limitadas para a segurança e melhor prática da modalidade.

Para efetuar a inscrição, é necessário acessar este link. A taxa é de R$ 60 e dá direito a camiseta, caneca de acrílico, as quatro cervejas do percurso e medalha.

Os kits poderão ser retirados na sede do The Bear Anápolis, localizado na Av. Sebastião Pedro Junqueira, QD 24 LT 25, Vila Industrial Jundiaí, entre 19h e 21h.

No dia da competição, ainda haverá toda uma programação em comemoração ao primeiro ano do estabelecimento, com as atrações se apresentando no Parque JK entre 14h e 22h. “Tudo com o intuito de fomentar o esporte e a cultura em Anápolis, diz a organização.

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

