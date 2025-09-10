Identificado: corpo encontrado em Anápolis é jovem de 29 anos

Causa da morte, no entanto, ainda será esclarecida por meio de exame cadavérico

Da Redação - 10 de setembro de 2025

Lucas Araújo Milhomem. (Foto: Reprodução)

O corpo localizado no fim da tarde desta quarta-feira (10) em uma área de pastagem, às margens da estrada que liga o Residencial Copacabana à GO-222, em Anápolis, foi identificado.

A vítima é Lucas Araújo Milhomem, de 29 anos. Ele foi encontrado por um morador que passava pelo local e acionou as autoridades ao perceber que o rapaz não apresentava sinais de vida.

Equipes da Polícia Militar (PM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da perícia criminal estiveram no ponto onde o corpo foi achado.

O relatório preliminar aponta que não havia perfurações aparentes, apenas um arranhão em um dos braços e sangramento pela boca e nariz. A causa da morte ainda será esclarecida por meio de exame cadavérico.

A Polícia Civil (PC) ficará responsável pela investigação do caso.

