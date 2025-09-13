Adriana Accorsi assume comando do PT em Goiás mirando 2026

Deputada federal diz objetivo é ampliar forças para reeleição de Lula e fortalecimento da sigla

Samuel Leão - 13 de setembro de 2025

Deputada destacou unidade do partido. (Foto: Divulgação)

A deputada federal Adriana Accorsi (PT) tomou posse neste sábado (13) como presidente estadual do PT em Goiás, durante encontro da sigla realizado na Câmara Municipal de Goiânia.

No discurso, a parlamentar classificou o momento como o mais importante de sua trajetória e defendeu unidade contra a extrema-direita.

Também agradeceu à ex-presidente Kátia Maria e citou lideranças como Rubens Otoni, Antônio Gomide e Bia de Lima como parte do processo de consenso interno.

Adriana afirmou que sua gestão terá como foco as eleições de 2026, com prioridade para a reeleição de Lula, aumento das bancadas federal e estadual e expansão do partido no interior goiano.