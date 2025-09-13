Jovem de Anápolis cai em golpe depois de usar o próprio número para procurar mulher do job
Esquema já é costume antigo e bastante conhecido pelas autoridades
O que começou como a tentativa de contratar um programa sexual terminou em caso de extorsão para um jovem de Anápolis.
O rapaz, de 26 anos, entrou em contato com uma mulher identificada como Gabrielle, que ofereceu o programa por R$ 200.
Logo depois, passou a ser chantageado por outra pessoa, que se identificava como parente dela e exigia novos pagamentos sob ameaças graves.
A vítima conta que, inicialmente, acreditou ter quitado a dívida. No entanto, recebeu mensagens mais agressivas, nas quais o suspeito ameaçava matar ele e sua família caso não fosse feito um depósito de R$ 5 mil. Assustado, o jovem decidiu procurar ajuda e até chegou a fazer um pagamento de R$ 2 mil.
Golpe antigo
Esse tipo de esquema não é novidade.
Criminosos costumam se passar por garotas de programa, atraem vítimas em aplicativos de mensagens e, após o primeiro contato, iniciam chantagens com ameaças cada vez mais violentas para arrancar dinheiro.
A orientação das autoridades é nunca ceder às pressões, não realizar nenhum pagamento e registrar imediatamente a ocorrência para que a polícia possa investigar o caso.
