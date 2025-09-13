Jovem de Anápolis cai em golpe depois de usar o próprio número para procurar mulher do job

Esquema já é costume antigo e bastante conhecido pelas autoridades

Da Redação - 13 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O que começou como a tentativa de contratar um programa sexual terminou em caso de extorsão para um jovem de Anápolis.

O rapaz, de 26 anos, entrou em contato com uma mulher identificada como Gabrielle, que ofereceu o programa por R$ 200.

Logo depois, passou a ser chantageado por outra pessoa, que se identificava como parente dela e exigia novos pagamentos sob ameaças graves.

A vítima conta que, inicialmente, acreditou ter quitado a dívida. No entanto, recebeu mensagens mais agressivas, nas quais o suspeito ameaçava matar ele e sua família caso não fosse feito um depósito de R$ 5 mil. Assustado, o jovem decidiu procurar ajuda e até chegou a fazer um pagamento de R$ 2 mil.

Golpe antigo

Esse tipo de esquema não é novidade.

Criminosos costumam se passar por garotas de programa, atraem vítimas em aplicativos de mensagens e, após o primeiro contato, iniciam chantagens com ameaças cada vez mais violentas para arrancar dinheiro.

A orientação das autoridades é nunca ceder às pressões, não realizar nenhum pagamento e registrar imediatamente a ocorrência para que a polícia possa investigar o caso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!