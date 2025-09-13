MPGO denuncia médicas pela morte de menino que colocou grão de milho no nariz

Ravi de Souza Figueiredo tinha dois anos. Denúncia aponta que procedimento usado foi incorreto

Natália Sezil - 13 de setembro de 2025

Ravi de Souza Figueiredo, de 2 anos, morreu após colocar um grão de milho no nariz. (Foto: G1/Arquivo pessoal/Josenilson Figueiredo)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou as duas médicas responsáveis pelo procedimento realizado no pequeno Ravi de Souza Figueiredo, de dois anos, que morreu após a retirada de um grão de milho do nariz.

A operação foi realizada no Hospital Municipal de Goiatuba, no Sul do estado. Ravi faleceu no dia 05 de abril, mas a família só divulgou o ocorrido em julho.

Isabella Helena Caixeta de Oliveira e Daniella Carvalho Ferreira haviam sido indiciadas pela Polícia Civil (PC) em agosto, por homicídio culposo por negligência. A denúncia do MPGO segue a mesma linha: homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Segundo os familiares, a criança sofreu perfurações no pulmão e no estômago. O prontuário divulgado pela TV Anhanguera informa que a equipe utilizou um aparelho de video-otoscópio e uma pinça para retirar o milho.

Antes disso, no entanto, usou ar comprimido – que saía por uma “cânula de borracha”. A técnica teria sido incorreta, como explicou o delegado Sérgio Henrique à TV.

“Não é usual e não é recomendável. (…) Isso fez com que o ar entrasse com muita força no pulmão e no estômago, causando o rompimento desses órgãos”, contou.

O MPGO também pediu uma indenização de R$ 150 mil à família da criança. Além disso, solicitou que o Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) se manifeste no caso.

Em tempo

Após o procedimento de ar comprimido, a barriga de Ravi teria ficado inchada. Em resposta, a equipe médica teria dito que isso era normal e dado remédios para gases.

Os pais contam que, depois disso, o pequeno apresentou fraqueza, vomitou e não conseguiu falar. Ele foi levado novamente ao hospital e, então, encaminhado a Goiânia em uma ambulância.

Ravi passou mal durante o caminho, teve dificuldades para respirar e faleceu no Hospital Municipal de Hidrolândia, durante um atendimento emergencial.

