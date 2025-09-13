MPGO denuncia médicas pela morte de menino que colocou grão de milho no nariz

Ravi de Souza Figueiredo tinha dois anos. Denúncia aponta que procedimento usado foi incorreto

Natália Sezil Natália Sezil -
Ravi de Souza Figueiredo, de 2 anos, morreu após colocar um grão de milho no nariz. (Foto: G1/Arquivo pessoal/Josenilson Figueiredo)
Ravi de Souza Figueiredo, de 2 anos, morreu após colocar um grão de milho no nariz. (Foto: G1/Arquivo pessoal/Josenilson Figueiredo)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou as duas médicas responsáveis pelo procedimento realizado no pequeno Ravi de Souza Figueiredo, de dois anos, que morreu após a retirada de um grão de milho do nariz.

A operação foi realizada no Hospital Municipal de Goiatuba, no Sul do estado. Ravi faleceu no dia 05 de abril, mas a família só divulgou o ocorrido em julho.

Isabella Helena Caixeta de Oliveira e Daniella Carvalho Ferreira haviam sido indiciadas pela Polícia Civil (PC) em agosto, por homicídio culposo por negligência. A denúncia do MPGO segue a mesma linha: homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Segundo os familiares, a criança sofreu perfurações no pulmão e no estômago. O prontuário divulgado pela TV Anhanguera informa que a equipe utilizou um aparelho de video-otoscópio e uma pinça para retirar o milho.

Antes disso, no entanto, usou ar comprimido – que saía por uma “cânula de borracha”. A técnica teria sido incorreta, como explicou o delegado Sérgio Henrique à TV.

“Não é usual e não é recomendável. (…) Isso fez com que o ar entrasse com muita força no pulmão e no estômago, causando o rompimento desses órgãos”, contou.

O MPGO também pediu uma indenização de R$ 150 mil à família da criança. Além disso, solicitou que o Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) se manifeste no caso.

Em tempo

Leia também

Após o procedimento de ar comprimido, a barriga de Ravi teria ficado inchada. Em resposta, a equipe médica teria dito que isso era normal e dado remédios para gases.

Os pais contam que, depois disso, o pequeno apresentou fraqueza, vomitou e não conseguiu falar. Ele foi levado novamente ao hospital e, então, encaminhado a Goiânia em uma ambulância.

Ravi passou mal durante o caminho, teve dificuldades para respirar e faleceu no Hospital Municipal de Hidrolândia, durante um atendimento emergencial.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias