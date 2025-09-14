Divulgado prazo para dirigir com a carteira de motorista vencida sem levar multa

Manter a documentação em dia é uma forma de contribuir para a segurança no trânsito

Pedro Ribeiro - 14 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Marcello Casal jr/Agência Brasil)

A carteira de motorista é um documento essencial para quem dirige, mas muita gente não sabe exatamente o que acontece quando ela vence.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir um veículo com a CNH vencida é considerado uma infração gravíssima.

Isso significa multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na habilitação.

No entanto, existe um detalhe importante: a lei garante um prazo de 30 dias após o vencimento para que o condutor possa regularizar sua situação sem penalização.

Divulgado prazo para dirigir com a carteira de motorista vencida sem levar multa

Esse período de 30 dias funciona como uma segunda chance para quem deixou a renovação passar despercebida. Durante esse tempo, o motorista pode agendar a renovação e continuar dirigindo sem medo de multas.

No entanto, passado esse prazo, a tolerância acaba, e a penalização é aplicada de forma automática em caso de fiscalização.

Como renovar a carteira de motorista

A renovação pode ser feita online ou presencialmente em uma unidade do Detran. O processo inclui a realização de exames médicos e, em algumas categorias, exames toxicológicos.

Embora seja um procedimento obrigatório, o valor a ser pago varia conforme o estado, já que as taxas envolvem a emissão do novo documento e os testes exigidos.

Por que antecipar a renovação

Mesmo com o prazo extra de 30 dias, especialistas recomendam que os condutores renovem a carteira de motorista com antecedência.

Fazer o processo até 30 dias antes do vencimento evita contratempos, mantém a validade sem interrupções e garante que o motorista continue dentro das exigências legais.

Além disso, manter a documentação em dia é uma forma de contribuir para a segurança nas estradas.

Renovação varia conforme a idade

Outro ponto importante é que a validade da carteira de motorista depende da faixa etária. Motoristas com até 49 anos precisam renovar a cada 10 anos. Já aqueles entre 50 e 69 anos devem renovar a cada 5 anos.

Para quem tem 70 anos ou mais, a renovação passa a ser obrigatória a cada 3 anos. Vale lembrar ainda que a CNH provisória tem validade de apenas 12 meses.

Dirigir com a carteira de motorista vencida pode trazer sérios problemas, mas a lei garante um prazo extra de 30 dias para que o motorista se regularize sem multa.

Ainda assim, o ideal é não deixar para a última hora. Antecipar a renovação evita dores de cabeça, garante a legalidade do documento e ajuda a manter o trânsito mais seguro para todos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!