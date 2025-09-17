Anápolis vai ter Circuito de Ciclismo com inscrições gratuitas e 4 etapas anuais

Provas devem ocorrer ligando os atletas aos Distritos da cidade, aproveitando também a parte cultural

Samuel Leão - 17 de setembro de 2025

Anápolis terá Circuito Anapolino de Ciclismo em 2026. (Foto: Rádio 105.7/Federação Goiana de Ciclismo)

Além do tradicional Circuito de Corrida de Rua, Anápolis vai contar também com um Circuito de Ciclismo, que deve contar com 4 etapas anuais.

A informação foi revelada pelo secretário de Esportes, Divino Santa Cruz Corinthians (PSD), no programa Manhã 105, da rádio 105.7 FM, na manhã desta quinta-feira (17).

“Vamos aproveitar a parte cultural de cada Distrito para fazer provas temáticas e cada etapa terá um tema. A participação será gratuita”, contou.

Ainda segundo Divino, a modalidade praticada será Mountain Bike, e a expectativa é de uma grande adesão pelos praticantes do município, que recorrentemente realizam trilhas e rotas de “bate-e-volta” para os Distritos periféricos.

“Sondamos também algo para a modalidade Speed, com pelo menos uma ou duas etapas na Avenida Brasil”, complementou o secretário.

A modalidade Speed trata da prática voltada para a velocidade, realizada em vias asfaltadas e com modelos de bicicletas diferenciados. Essa possibilidade ainda está sendo cotada pela Secretaria de Esportes e pode representar o incremento de mais duas provas do esporte no calendário municipal.