Rio Vermelho anuncia dezenas de vagas abertas em Anápolis com diversos benefícios

Oportunidades são voltadas para os mais diversos cargos e níveis de experiência, que não exigem curso superior

Davi Galvão - 17 de setembro de 2025

Rio Vermelho Atacadista tem duas unidades em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A unidade do Rio Vermelho localizada na BR-153, no Jardim Eldorado, em Anápolis, está com vagas abertas para diferentes cargos e níveis de experiência, que não exigem curso superior.

Ao todo, são 39 oportunidades, distribuídas entre os seguintes cargos: movimentador de mercadorias (10), separador de mercadorias (15), motorista entregador (05), jovem aprendiz – horário vespertino (02), assistente de transporte (02) auxiliar de serviços gerais (01), técnico de segurança do trabalho (01), analista tributário (01), manobrista noturno (01), auxiliar de lava-jato (01).

Não há prazo limite para os interessados se candidatarem, com as posições permanecendo disponíveis até preenchimento.

Boa parte das vagas também acompanham diversos benefícios, como plano de saúde, refeição na empresa, vale-transporte, convênio Sesc, entre outros.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] ou, para mais informações, entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9961-2750.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!