Anvisa aprova o melhor remédio do mundo para insônia; veja como funciona

Avanço da ciência traz esperança para quem busca descanso prolongado e natural

Magno Oliver - 18 de setembro de 2025

(FOTO: CAPTURA DE TELA / YOUTUBE)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o medicamento Dayvigo da farmacêutica japonesa Eiasi, cujo princípio ativo é o lemborexant, ao mercado brasileiro.

A autorização para venda marca um passo importante na melhora ao acesso ao tratamento dos distúrbios do sono para a famosa insônia.

Pesquisadores da Universidade de Oxford elegeram o novo fármaco como o melhor perfil de eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade entre 36 opções avaliadas em um estudo publicado na revista The Lancet.

De acordo com cientistas, o novo fármaco atua de forma diferente dos sedativos tradicionais, ajudando o organismo a regular o ciclo natural de descanso sem provocar dependência química.

Estudos clínicos internacionais mostraram resultados positivos na redução da dificuldade para iniciar e manter o sono.

A atuação é em cima de bloqueios dos sinais que mantêm o cérebro acordado, indo em contrapartida aos tradicionais medicamentos que reduzem a atividade do sistema nervoso central.

A dose recomendada pela Anvisa é destinada apenas para adultos, de 5mg, uma vez por noite antes de se deitar e com intervalo mínimo de 7 horas antes de acordar.

O registro do produto no Brasil permite que médicos prescrevam o medicamento para pacientes com insônia crônica, ampliando as opções terapêuticas disponíveis. A Anvisa destacou que a análise rigorosa de eficácia e segurança foi concluída antes da liberação.

“O remédio é bem diferente dos que dispomos hoje no mercado e passa a ser uma nova opção animadora, com evidências mais promissoras”, explica a neurologista Márcia Assis, vice-presidente da Associação Brasileira do Sono (ABS). “O estudo mostrou que ele é seguro tanto para induzir o sono quanto para manter o sono e que não provoca sonolência durante o dia, como outros remédios, tem baixo risco de dependência e é bem tolerado de forma geral, com poucos eventos adversos.”

A droga ainda não está disponível no Brasil. Mas a previsão do fabricante é que chegue ao mercado brasileiro até o início de 2026.

A insônia é um distúrbio do sono que causa dificuldade para dormir e/ou manter o sono. Ela pode levar à sonolência durante o dia, problemas de memória, dificuldade de concentração e irritabilidade.

No longo prazo, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas como obesidade e diabetes.

No Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira do Sono (ABS), são pelo menos 73 milhões de pessoas com dificuldade crônica para dormir.

