Chá natural poderoso contra gripe e dor de garganta (essa receita de vó não tem erro)

Pedro Ribeiro - 18 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Youtube/ Canal Receitas sem Blá Blá Blá)

Um bom chá contra gripe pode fazer toda a diferença nos dias em que o corpo pede descanso e cuidado.

Simples de preparar, ele aquece, alivia os sintomas e fortalece o sistema imunológico.

O melhor de tudo é que, além de acessível, pode ser feito com ingredientes que quase todo mundo tem em casa.

Quer aprender uma receita eficaz e entender por que ela funciona tão bem?

Chá natural poderoso contra gripe e dor de garganta

Quando os sintomas aparecem, como coriza, tosse e dor de garganta, muitas pessoas recorrem a remédios prontos.

Mas, em vários casos, um chá contra gripe pode ser uma primeira medida prática e natural.

O calor da bebida ajuda a soltar o muco, enquanto os ingredientes escolhidos oferecem propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e ricas em vitaminas.

Ingredientes que fazem diferença

O limão é conhecido pela alta concentração de vitamina C, que fortalece a imunidade.

O gengibre, por sua vez, age como anti-inflamatório natural, ajudando a aliviar dores e irritações na garganta.

Já o alho possui compostos com efeito antibiótico, que podem colaborar no combate a vírus e bactérias. Juntos, formam uma combinação poderosa no chá contra gripe.

Receita de chá de limão com alho e gengibre

Para preparar, você vai precisar de:

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo até começar a ferver. Acrescente o alho e o gengibre, deixando cozinhar por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo, coe a mistura e adicione o suco de limão. Se desejar, adoce com uma colher de mel, que também ajuda a suavizar a garganta. Beba ainda quente para aproveitar melhor os efeitos.

Dicas extras para potencializar o efeito do chá

Tome de 2 a 3 xícaras ao longo do dia, sempre quentinho.

Evite misturar com leite, pois pode aumentar a produção de muco.

Descanse bem e mantenha-se hidratado, já que o chá é apenas um complemento e não substitui o acompanhamento médico em casos mais graves.

Um simples chá contra gripe pode ser um aliado poderoso na recuperação. A mistura de limão, alho e gengibre reúne propriedades que aliviam sintomas, fortalecem o organismo e ainda trazem conforto imediato. Por isso, sempre que os sinais aparecerem, vale apostar nesse cuidado natural que atravessa gerações.

