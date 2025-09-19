Caoa Chery está com vagas abertas em oito áreas; empresa paga um dos maiores vale-alimentação de Anápolis

Além das vagas efetivas, montadora mantém espaço para jovem aprendiz e banco de talentos específico para PCD, reforçando a política de inclusão da empresa

19 de setembro de 2025

Uma das maiores montadoras do país, instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis, a Caoa Chery está com vagas abertas em oito áreas diferentes.

As oportunidades contemplam cargos como líder body shop, supervisor body shop, auxiliar de limpeza técnica, auxiliar de logística, montador de veículos, mecânico/eletricista, jovem aprendiz e banco de talentos para pessoas com deficiência (PCD).

Entre os requisitos, a vaga de líder body shop exige ensino técnico completo ou superior em andamento nas áreas de Gestão, Administração, Química, Engenharia Química, Mecânica, Produção ou Elétrica, além de experiência na função e conhecimentos em solda ponto e MIG/MAG, pacote Office e, de forma desejável, SGA e SGQ.

Para supervisor body shop, é necessário ensino superior completo em áreas como Gestão, Administração, Engenharia Mecânica, Elétrica, Produção ou Mecatrônica, experiência na função, domínio em informática e conhecimentos em processos produtivos, gestão de pessoas e indicadores. Inglês intermediário é considerado diferencial.

Já para auxiliar de limpeza técnica, basta ter ensino fundamental completo, sem necessidade de experiência prévia, sendo exigida apenas a disponibilidade para atuar em escala 12×36, nos períodos diurno ou noturno.

No caso do auxiliar de logística, o profissional deve estar apto a desempenhar atividades de apoio no almoxarifado, nas linhas de produção e em processos internos, sempre com foco em segurança e qualidade.

Além das vagas efetivas, a montadora mantém espaço para jovem aprendiz e banco de talentos específico para PCD, reforçando a política de inclusão da empresa.

A Caoa Chery oferece aos seus colaboradores um pacote de benefícios que se destaca no mercado, especialmente pelo vale-alimentação no valor de R$ 1 mil, considerado um dos maiores de Anápolis.

Os interessados devem acessar o site oficial da empresa, clicar na aba “Trabalhe Conosco” e selecionar a vaga de interesse.

Após conferir os requisitos, basta clicar em “candidatar-se”, realizar um registro na plataforma e seguir as orientações do sistema para participar do processo seletivo.

