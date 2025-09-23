E o se o Parque JK, o ‘praia’ de Anápolis, passasse a receber provas de triathlon? Marcelo Daher deixou a sugestão

Local conta com amplo lago e pista de corrida, o que possibilita a realização de diversas provas esportivas

Samuel Leão - 23 de setembro de 2025

Marcelo Daher fala sobre a possibilidade de um Triátlon no parque JK. (Foto: Manhã 105/Divulgação)

O tradicional Parque JK, popularmente conhecido como o ‘praia’ de Anápolis, pode ganhar uma nova vocação esportiva. A ideia foi levantada pelo médico infectologista Marcelo Daher, referência em Goiás, que sugeriu a realização de provas de triathlon no local, aproveitando o lago e a pista de corrida já existentes, enquanto comentava sua participação em uma competição no último domingo (21).

A sugestão ocorreu durante o programa Manhã 105, da 105.7 FM, ocorrido na manhã desta terça-feira (23).

“Se a gente conseguir fazer uma análise da água, e aquela água não estiver imprópria, tem como a gente fazer provas de triathlon ali na região. Fazemos a natação no lago, depois sair para correr e pedalar”, explicou.

A modalidade, que remonta às origens olímpicas, ainda na Grécia, se constitui pela união do ciclismo, corrida e também natação. Tradicionalmente, são 750 metros a nado, 20km sobre rodas e 5km de corrida.

“São provas mais curtas, você nada menos, não é como um Iron Man que tem um volume grande. Acho que seria bem interessante trazer para Anápolis essa modalidade, que poderia atrair atletas para cá”, complementou Daher, comparando ainda a modalidade com outra parecida.

No caso do Iron Man, em português “homem de ferro”, as provas são mais longas, somando 3,8km de natação, 180km de ciclismo e 42,2km, de corrida, o equivalente a uma maratona.

Daher utilizou o evento realizado no último domingo (21) como exemplo de sucesso. Na data, uma corrida de 1.600 metros, com intervalos cada 400m para os competidores virarem copos de chope, lotou o parque e foi acompanhada de shows, provas de skate, artes marciais e diversas barracas de expositores.