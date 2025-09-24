Bandidos estão aplicando golpes em clientes da Equatorial em Goiás

Sofisticação dos golpes digitais tem evoluído rapidamente, com bandidos aproveitando-se da confiança dos consumidores em empresas consolidadas

Danilo Boaventura - 24 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Equatorial Goiás voltou a alertar clientes alertando sobre golpes envolvendo cobranças falsas de contas de energia, em que criminosos utilizam e-mails, mensagens em redes sociais e anúncios patrocinados para induzir clientes ao erro, oferecendo descontos inexistentes ou direcionando pagamentos para contas fraudulentas.

A sofisticação dos golpes digitais tem evoluído rapidamente, com bandidos aproveitando-se da confiança dos consumidores em empresas consolidadas para aplicar fraudes elaboradas através de técnicas de engenharia social, sites falsos idênticos aos oficiais e ligações simulando funcionários da empresa para obter dados pessoais e bancários das vítimas.

Segundo a companhia, os clientes devem sempre verificar a procedência das faturas e utilizar exclusivamente os canais oficiais da Equatorial para pagamentos.