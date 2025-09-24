Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou em lago de Minaçu

Vítima era nadador experiente e participava de mergulhos e pecaria com arpão

Davi Galvão - 24 de setembro de 2025

Corpo de Ricardo foi encontrado pelos bombeiros (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta quarta-feira (24) o corpo de Ricardo Guerra, de 30 anos. A vítima estava desaparecida desde o último domingo (21) após sair para nadar com amigos no Lago de Cana Brava, em Minaçu, região Norte de Goiás.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Capitão Álvaro, comandante da 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar de Minaçu. Ele destacou que as buscas se tornaram particularmente dificultosas pelo fato de as equipes não saberem ao certo onde e se Ricardo havia submergido.

“Não se tinha o local preciso e nem mesmo a confirmação de que ele havia de fato submergido. Recebemos o chamado no domingo a noite e de imediato já deslocamos as equipes, que seguiram nas buscas com mergulhadores até hoje”, afirmou.

O corpo foi encontrado após boiar e se tornar visível na superfície, a aproximadamente 300 metros do local onde as buscas estavam sendo realizadas.

Uma filmagem feita no dia do desaparecimento mostra Ricardo, mergulhador experiente, nadando em alta velocidade lago adentro. O cinegrafista até se choca com a situação e diz: “o cara querendo morrer lá no meio do lago, vai morrer afogado. Quer atravessar o lago”, em tom de descrença.

MUITO TRISTE 🚨 Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou em lago de Minaçu Leia: https://t.co/0hbCAJJVWM pic.twitter.com/OPtlEQ8aaF — Portal 6 (@portal6noticias) September 24, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!