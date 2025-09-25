Mulher que ateou fogo e matou motorista da Urban é considerada inimputável e Justiça determina internação compulsória

Davi Galvão - 25 de setembro de 2025

Mulher que tirou a vida de motorista da Urban foi considerada inimputável por Tribunal do Júri (Foto: Davi Galvão/ Arquivo Familiar)

O Tribunal do Júri realizado na manhã desta quinta-feira (25) considerou Rosimeire Araújo Lima inimputável criminalmente e determinou que ela seja internada, de forma compulsória e por tempo indeterminado em um hospital psiquiátrico, até que seja considerada apta a retornar ao convívio social.

Ela confessou ter ateado fogo no ônibus em que estava o motorista da Urban, Wallison Barboza dos Santos, em setembro de 2021. A vítima teve 83% do corpo queimado e veio a óbito onze dias depois.

Na decisão, a juíza Nathália Bueno acolheu tanto os argumentos da defesa quanto da promotoria, culminando na absolvição imprópria e medidas alternativas.

O crime, inclusive, teria decorrido de um surto psicótico por parte da autora que, conforme o promotor Eliseu Belo, estaria enfrentando um delírio persecutório no qual acreditava que a vítima estaria zombando dela.

Após a leitura da sentença, as mães tanto da vítima quanto da ré se abraçaram e, em meio ao choro, dividiram a dor que apenas elas são capazes de entender.

Em entrevista ao Portal 6, Eliseu destacou a atipicidade do caso, tendo este sido o primeiro Tribunal do Júri que conduziu onde havia uma ré na condição de inimputável.

“Normalmente esse tipo de caso termina na primeira fase, diante do juiz de direito […] mas nesse caso infelizmente a defesa adotou uma estratégia diferente, chegou a pedir outras teses e por isso houve a necessidade de fazer o Tribunal do Júri”, explicou.

