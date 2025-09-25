Vereadores votam pedido de Márcio Corrêa para refinanciar dívidas deixadas por Roberto Naves

Chefe do Executivo Municipal têm alertado que a arrecadação não está acompanhando o volume de compromissos e dívidas deixadas pelo antecessor

Danilo Boaventura - 25 de setembro de 2025

Márcio Corrêa atribuiu à gestão de Roberto Naves déficit financeiro enfrentado por Anápolis. (Foto: Reprodução/Paulo de Tarso/Secom)

Os vereadores de Anápolis votam nesta quinta-feira (25) o PLC 300/2025 que autoriza o prefeito Márcio Corrêa (PL) a renegociar empréstimos de R$ 756 milhões contraídos na gestão anterior.

O projeto não cria nova dívida, mas busca melhorar as condições do contrato existente com novo período de carência, redução da taxa de juros e extensão do prazo de pagamento.

Nos últimos meses, o chefe do Executivo Municipal têm alertado que a arrecadação não está acompanhando o volume de compromissos e dívidas deixadas pelo antecessor Roberto Naves (Republicanos).

Sem o refinanciamento, há risco de atrasos na folha de pagamento dos servidores e colapso financeiro em poucos meses.

