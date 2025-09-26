De dívida cara a solução responsável: por que meu voto segue coerente

Coerência não é repetir a mesma atitude. É manter o mesmo compromisso, colocar os interesses da cidade e do povo de Anápolis acima de qualquer disputa política

José Fernandes - 26 de setembro de 2025

José Fernandes (MDB), vereador por Anápolis. (Foto: Alyne Laís/Câmara Municipal)

Em julho de 2022, escrevi neste mesmo espaço um artigo alertando que a dívida de R$ 500 milhões do empréstimo feita pelo prefeito anterior, aprovada à época seria uma maldição para Anápolis.

Disse que empréstimo parecia festa com “cachaça”. No início trazia prazer, mas depois vinham os efeitos colaterais como: aumento de impostos, desequilíbrio fiscal e o risco de quebrar a saúde financeira do município.

Naquele momento, votei contra porque o projeto criava uma nova dívida, sem detalhamento adequado, sem expor condições básicas como prazo de carência, taxa de juros e outros pormenores. Venderam a promessa de obras grandiosas, mas deixando a conta para os anapolinos pagarem.

Agora, em 2025, volto a falar sobre o tema porque tivemos ontem (25) na Câmara uma nova votação, mas desta vez, em um cenário bem diferente.

Não estamos diante de um novo empréstimo. Estamos diante de uma operação de crédito (tipo refinanciamento) responsável, que corrige os erros absurdos do passado que denunciei, reduz juros, alonga prazos e devolve fôlego ao caixa da Prefeitura, garantindo equilíbrio fiscal e capacidade de investimento.

Tenho visto parte da mídia sensacionalista e alguns vereadores da oposição dizerem que esta é “mais uma dívida”, é “mais um empréstimo”. Não é! Isso é falso e caracteriza ignorância, má-fé ou falta de caráter.

A diferença é clara: antes era endividamento novo e perigoso; agora é reorganização da dívida existente, com vantagens para o município, aplicando os valores exclusivamente no abatimento da dívida prévia.

Anápolis só terá condições de “respirar”, se a gestão atual Prefeito Márcio tomar decisões duras e responsáveis.

Não há contradição no meu voto. Em 2022, o caminho correto era dizer não; em 2025, a escolha certa foi dizer sim.

Coerência não é repetir a mesma atitude diante de cenários diferentes. Coerência é manter o mesmo compromisso, colocar os interesses da cidade e do povo de Anápolis, acima de qualquer disputa política.

É corrigir o desastre do passado e garantir um promissor futuro a todos anapolinos.