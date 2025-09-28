Qual é o salário de um estoquista de supermercados Assaí e Atacadão em 2025?

Função essencial para o funcionamento das lojas ainda é pouco valorizada e apresenta médias salariais modestas

Magno Oliver - 28 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Entre prateleiras sempre cheias e depósitos movimentados, o trabalho do estoquista passa despercebido pela maioria dos clientes.

Ainda assim, é uma das funções mais essenciais dentro de supermercados e atacarejos como Assaí e Atacadão.

São esses profissionais que garantem o abastecimento constante, a organização dos produtos e o fluxo que mantém as vendas em andamento.

Apesar da importância, a função segue sendo uma das menos valorizadas financeiramente, com salários considerados modestos quando comparados ao esforço físico e à responsabilidade que exigem.

O estoquista é responsável por receber mercadorias, organizá-las em depósitos, repor prateleiras e controlar prazos de validade. Também precisa lidar com cargas pesadas e manter o ambiente de trabalho seguro e funcional.

Para muitos trabalhadores, é o primeiro emprego em supermercados, funcionando como porta de entrada no setor varejista.

Salário médio no Brasil

Segundo dados do Salario.com.br referentes a 2025, o salário médio nacional de um estoquista é de R$ 1.853,16 por mês para uma jornada de 44 horas semanais.

Esse valor serve como referência geral, mas pode variar de acordo com a empresa, região e tempo de experiência.

Quanto ganha no Assaí

De acordo com levantamentos do Glassdoor, os estoquistas do Assaí Atacadista recebem entre R$ 1.200 e R$ 2.000 por mês. Essa faixa depende principalmente da localidade, do porte da loja e da política interna de benefícios.

Quanto ganha no Atacadão

Já no Atacadão, os salários são ligeiramente mais altos. Dados do Indeed e do Glassdoor apontam uma média de R$ 1.800 a R$ 2.200 por mês, com algumas variações de acordo com o estado e tempo de casa.

Benefícios e variações

Além do salário-base, muitos trabalhadores recebem benefícios como vale-transporte, cesta básica, plano de saúde e participação nos lucros.

Em algumas localidades, adicionais como insalubridade e periculosidade também podem elevar a remuneração.

A diferença entre Assaí e Atacadão está ligada tanto ao porte das unidades quanto à política de remuneração de cada grupo. Ainda assim, ambas oferecem valores próximos da média nacional, sem grandes discrepâncias.

Uma função essencial, mas pouco valorizada

Embora o salário não reflita a importância estratégica da função, o estoquista segue sendo indispensável no dia a dia dos supermercados. Sem ele, a logística falha, as prateleiras ficam desabastecidas e o atendimento ao cliente é prejudicado.

Especialistas defendem que a valorização desses profissionais precisa ir além do pagamento, com mais oportunidades de crescimento e reconhecimento dentro das empresas.

Afinal, manter o coração logístico dos supermercados batendo exige esforço, dedicação e muita organização.

