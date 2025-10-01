Aparecida de Goiânia zera fila e já soma mais de 230 cirurgias de língua presa em bebês em 2025

De janeiro a agosto, 234 frenectomias foram realizadas na rede municipal de saúde

Magno Oliver - 01 de outubro de 2025

(Imagem: Freepik/Divulgação)

Aparecida de Goiânia conseguiu um feito importante neste ano: zerar a fila de espera por cirurgias de língua presa em recém-nascidos. Entre janeiro e o fim de agosto, a rede municipal de saúde já realizou 234 frenectomias.

O procedimento é indicado para corrigir a anquiloglossia, alteração congênita do “freio da língua” que pode atrapalhar a amamentação, a fala e até outras funções orais do bebê.

O diagnóstico costuma ser feito por meio do Teste da Linguinha, exame simples e indolor que deve ocorrer ainda nas primeiras 48 horas de vida, mas que também pode ser feito até o 30º dia em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Em Aparecida, quando o teste aponta alguma alteração, a criança é encaminhada para avaliação odontológica. Se confirmada a necessidade, o procedimento é agendado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado no Centro de Especialidades Municipal (CEM), no Jardim Boa Esperança. O contato com os responsáveis é feito pela Central de Regulação.

Segundo a coordenadora de Saúde Bucal do município, Rafaela Tavares, nem todos os casos precisam de intervenção imediata.

Nos exames em que não há alterações, o resultado apenas é registrado na caderneta da criança. Já em situações duvidosas, o acompanhamento continua na primeira semana de vida, com foco especial na amamentação. “Em crianças maiores, quando há impacto na fala, a cirurgia também pode ser indicada”, explica.

O superintendente de Atenção à Saúde, Gustavo Assunção, ressalta que o principal diferencial do programa foi a integração entre as equipes de fonoaudiologia, odontologia e atenção primária. “Isso permitiu diagnóstico precoce e rapidez na execução. Estamos promovendo um cuidado qualificado desde os primeiros dias de vida”, destacou.

