Em meio a embate com vereadores, Mabel presta contas na Câmara de Goiânia

Prefeito comparece em meio a clima de tensão com o Legislativo e derrotas recentes do Paço na Casa

Danilo Boaventura - 01 de outubro de 2025

Sandro Mabel, prefeito de Goiânia. (Foto: Alex Malheiros)

O prefeito Sandro Mabel (UB) deve comparecer nesta quinta-feira (02) à Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia para a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2025. A audiência segue o padrão legal de acompanhamento das finanças públicas, mas ocorre em um momento de forte tensão entre Executivo e Legislativo.

A apresentação estava inicialmente prevista para a semana passada, mas acabou sendo adiada. Agora, a expectativa é de que os vereadores utilizem a sessão também para cobrar respostas sobre a condução política do Paço.

O clima entre Mabel e a Câmara azedou ainda mais após a retirada do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pelo Executivo, em uma tentativa de evitar a aprovação de mudanças propostas pela comissão mista em relatório do vereador Lucas Vergílio (MDB). Entre os pontos alterados, estavam a redução da margem de remanejamento orçamentário pela Prefeitura e a criação de emendas de comissão.

A reação dos parlamentares veio na sessão desta terça-feira (30), quando usaram a tribuna para responder às declarações do prefeito, que havia chamado alguns vereadores de “malandrinhos” e acusou o grupo de estar contra a cidade. Entre os que discursaram estavam Cabo Sena (PRD), Igor Franco (MDB) e Lucas Vergílio (MDB).

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.