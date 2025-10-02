Brigas ideológicas na Alego estão cansando deputados e jornalistas

Deputados de partidos de centro e até mesmo jornalistas que cobrem o dia a dia da Casa confidenciaram à Rápidas a exaustão com a polarização crescente

Danilo Boaventura - 02 de outubro de 2025

Sessão na Alego. (Foto: TV Alego)

Um clima de cansaço tomou conta dos corredores da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), e não é por excesso de trabalho.

Nos bastidores, deputados de partidos de centro e até mesmo jornalistas que cobrem o dia a dia da Casa confidenciaram à Rápidas a exaustão com a polarização crescente entre parlamentares de esquerda e direita.

A queixa é uníssona: enquanto a gritaria ideológica e os embates de extremistas ganham os holofotes, discussões sobre projetos realmente úteis para o estado perdem espaço e relevância, esvaziando o propósito do Legislativo e tornando o ambiente político cada vez mais tóxico e improdutivo.