Brigas ideológicas na Alego estão cansando deputados e jornalistas

Deputados de partidos de centro e até mesmo jornalistas que cobrem o dia a dia da Casa confidenciaram à Rápidas a exaustão com a polarização crescente

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Sessão na Alego. (Foto: TV Alego)

Um clima de cansaço tomou conta dos corredores da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), e não é por excesso de trabalho.

Nos bastidores, deputados de partidos de centro e até mesmo jornalistas que cobrem o dia a dia da Casa confidenciaram à Rápidas a exaustão com a polarização crescente entre parlamentares de esquerda e direita.

A queixa é uníssona: enquanto a gritaria ideológica e os embates de extremistas ganham os holofotes, discussões sobre projetos realmente úteis para o estado perdem espaço e relevância, esvaziando o propósito do Legislativo e tornando o ambiente político cada vez mais tóxico e improdutivo.

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

