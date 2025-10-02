Chef ensina a fazer ovo mexido perfeito que não vai óleo e fica extremamente cremoso

Segredo está na técnica e na paciência, segundo Betto Auge

Gabriel Yuri Souto - 02 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Gemini)

O ovo mexido costuma ser uma das receitas mais simples do café da manhã, mas nem sempre sai cremoso como muitos gostariam.

O chef Betto Auge revelou um método que promete mudar esse resultado: preparar o prato sem nenhuma gordura, como óleo, manteiga ou azeite, e ainda assim alcançar uma textura macia.

O truque começa na panela. O ideal é usar uma frigideira ou panela antiaderente, quebrando e misturando os ovos diretamente dentro dela, antes mesmo de ligar o fogo.

Só depois o recipiente vai ao fogão em temperatura média para baixa, enquanto a mistura é mexida sem parar. “O segredo é não aumentar o fogo. É na paciência que o ovo vai ficando cremoso”, orienta o chef.

Segundo ele, os temperos também fazem diferença no ponto final. O sal, a pimenta e outros ingredientes devem ser colocados somente depois que os ovos estiverem prontos, para não interferir na textura.

O ponto ideal é quando a mistura atinge uma consistência cremosa e começa a desgrudar da panela. Nesse momento, os ovos estão totalmente cozidos e prontos para serem servidos.

A sugestão do chef é acompanhar o prato com pão ou torradas, lembrando que, mesmo em receitas simples, “o básico bem feito não tem erro”.

