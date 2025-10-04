Identificada a mulher encontrada morta na piscina em Anápolis
Vítima tinha 44 anos e não resistiu mesmo após a chegada do resgate
A mulher encontrada morta na manhã deste sábado (04) dentro de uma piscina, em Anápolis, foi identificada como Divani Solidade dos Santos, de 44 anos.
O caso ocorreu em uma residência no Jardim Promissão, que estaria sendo utilizada como imóvel de aluguel para fins de semana.
O proprietário teria sido o primeiro a perceber a situação e alertou os demais ocupantes.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, porém a vítima já não apresentava sinais vitais quando o resgate chegou ao local.
As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.
Assista:
ATUALIZAÇÃO 🔴 Câmera registrou momento em que mulher é encontrada sem vida em piscina de residência em Anápolis
Veja: pic.twitter.com/Yppr65oMuh
— Portal 6 (@portal6noticias) October 4, 2025
