6 erros de português que até os professores mais exigentes cometem sem perceber

Pedro Ribeiro - 07 de outubro de 2025

Os erros de português fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa — até mesmo dos professores mais experientes e exigentes.

Afinal, o idioma é cheio de regras, exceções e pegadinhas que podem confundir até quem domina bem a língua.

Às vezes, a pressa ao falar ou escrever é o suficiente para escorregar em construções que, de tanto ouvirmos, parecem corretas.

Por isso, vale a pena revisar alguns dos erros de português mais comuns que passam despercebidos.

1. “Entre eu e você”

Esse é um dos erros de português mais clássicos. A forma correta é “entre mim e você”.

Isso porque, após preposições (como “entre”, “de”, “para”), o pronome deve estar na forma oblíqua — ou seja, “mim”, “ti”, “si”. Dizer “entre eu e você” é um erro bastante comum até entre professores.

2. “Houveram problemas”

Outro deslize frequente. O verbo “haver”, quando usado no sentido de “existir”, é impessoal.

Portanto, fica sempre no singular: “houve problemas”.

O mesmo vale para “houve dúvidas”, “houve pessoas” e assim por diante.

3. “Se eu ver”

Essa confunde muita gente. O correto é “se eu vir”.

O verbo “ver”, no futuro do subjuntivo, se transforma em “vir”.

Então, frases como “se eu ver você amanhã” devem ser substituídas por “se eu vir você amanhã”.

4. “Fazem dez anos”

Mesmo quem tem bom domínio do português costuma errar aqui.

O verbo “fazer”, quando indica tempo decorrido, também é impessoal.

Por isso, deve permanecer no singular: “faz dez anos”.

O mesmo vale para “faz dois meses”, “faz muito tempo” etc.

5. “Assistir o filme”

Apesar de parecer certo, o correto é “assistir ao filme”.

O verbo “assistir”, no sentido de “ver” ou “presenciar”, exige a preposição “a”.

Assim, o mesmo se aplica a frases como “assistir à aula” e “assistir ao jogo”.

6. “Entre as mais de mil alunas, nenhuma vieram”

Aqui o erro está na concordância. O sujeito é “nenhuma”, singular, e não “alunas”.

Logo, o certo é “nenhuma veio”.

Esse tipo de confusão é comum em frases com palavras que dão ideia de plural, mas cujo núcleo é singular.

