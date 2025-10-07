Sicredi promove encontro com jornalistas em Porto Alegre

Durante a programação, que se estende até quinta-feira (09), será lançado o prêmio “Sicredi Comunicação em Rede”

Danilo Boaventura - 07 de outubro de 2025

Evento do Sicredi ocorre em Porto Alegre. (Foto: Danilo Boaventura)

O Sicredi realiza, a partir desta terça-feira (07), o 10º Encontro Nacional com Jornalistas e Formadores de Opinião, em Porto Alegre (RS).

O evento, que reúne profissionais de todo o país, conta com a participação de jornalistas do Portal 6, O Popular e CBN Goiânia, representando Goiás.

Durante a programação, que se estende até quinta-feira (09), será lançado o prêmio “Sicredi Comunicação em Rede”.

Os participantes também visitarão cidades do Rio Grande do Sul que são berço do cooperativismo no Brasil, como Nova Petrópolis, para conhecer a história do movimento que deu origem à gigante instituição financeira.