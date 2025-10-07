Sicredi promove encontro com jornalistas em Porto Alegre
O Sicredi realiza, a partir desta terça-feira (07), o 10º Encontro Nacional com Jornalistas e Formadores de Opinião, em Porto Alegre (RS).
O evento, que reúne profissionais de todo o país, conta com a participação de jornalistas do Portal 6, O Popular e CBN Goiânia, representando Goiás.
Durante a programação, que se estende até quinta-feira (09), será lançado o prêmio “Sicredi Comunicação em Rede”.
Os participantes também visitarão cidades do Rio Grande do Sul que são berço do cooperativismo no Brasil, como Nova Petrópolis, para conhecer a história do movimento que deu origem à gigante instituição financeira.