Sicredi promove encontro com jornalistas em Porto Alegre

Durante a programação, que se estende até quinta-feira (09), será lançado o prêmio “Sicredi Comunicação em Rede”

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Evento do Sicredi ocorre em Porto Alegre. (Foto: Danilo Boaventura)

Sicredi realiza, a partir desta terça-feira (07), o 10º Encontro Nacional com Jornalistas e Formadores de Opinião, em Porto Alegre (RS).

O evento, que reúne profissionais de todo o país, conta com a participação de jornalistas do Portal 6, O Popular e CBN Goiânia, representando Goiás.

Os participantes também visitarão cidades do Rio Grande do Sul que são berço do cooperativismo no Brasil, como Nova Petrópolis, para conhecer a história do movimento que deu origem à gigante instituição financeira.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

