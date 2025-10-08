Confeitaria ‘queridinha’ da Jaiara chama atenção ao lançar vaga de degustador de doces

Vaga seria mensal, de modo que o escolhido iria atuar apenas duas vezes no mês, na unidade da loja

Samuel Leão Samuel Leão -
Confeitaria ‘queridinha’ da Jaiara chama atenção ao lançar vaga de degustador de doces
Anúncio foi colocado na Vila Jaiara. (Foto: Reprodução)

Uma confeitaria da Vila Jaiara, em Anápolis, decidiu aumentar seu quadro de colaboradores com uma função nada convencional: degustador de doces. O anúncio foi feito nas redes sociais, por meio de um vídeo publicado nesta semana.

No registro, uma das responsáveis pela loja aparece “disfarçada” fixando o anúncio para a vaga em um poste.

Apesar de ter sido anunciado que os detalhes só serão divulgados no dia 20 de outubro, algumas informações foram adiantadas na publicação.

Leia também

A vaga seria mensal, de modo que o escolhido iria atuar apenas duas vezes no mês, na unidade da loja, em um regime “extremamente doce”.

Além disso, entre os requisitos consta ser apaixonado por sobremesas e ter coragem de dar feedbacks sinceros, “mesmo quando o doce for perigoso de bom”. Por fim, também é necessário estar disposto a aparecer nos vídeos do Instagram, ter senso de humor e amor pela loja.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Kika’s Cake | Confeitaria em Anápolis | Artesanal (@kikascakeconfeitaria)

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias