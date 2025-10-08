Confeitaria ‘queridinha’ da Jaiara chama atenção ao lançar vaga de degustador de doces
Vaga seria mensal, de modo que o escolhido iria atuar apenas duas vezes no mês, na unidade da loja
Uma confeitaria da Vila Jaiara, em Anápolis, decidiu aumentar seu quadro de colaboradores com uma função nada convencional: degustador de doces. O anúncio foi feito nas redes sociais, por meio de um vídeo publicado nesta semana.
No registro, uma das responsáveis pela loja aparece “disfarçada” fixando o anúncio para a vaga em um poste.
Apesar de ter sido anunciado que os detalhes só serão divulgados no dia 20 de outubro, algumas informações foram adiantadas na publicação.
A vaga seria mensal, de modo que o escolhido iria atuar apenas duas vezes no mês, na unidade da loja, em um regime “extremamente doce”.
Além disso, entre os requisitos consta ser apaixonado por sobremesas e ter coragem de dar feedbacks sinceros, “mesmo quando o doce for perigoso de bom”. Por fim, também é necessário estar disposto a aparecer nos vídeos do Instagram, ter senso de humor e amor pela loja.
