Deputado anuncia saída do PL e critica isolamento dentro do partido

Parlamentar disse manter diálogo com Daniel Vilela (MDB) e deve definir novo destino político nas próximas semanas

Danilo Boaventura - 08 de outubro de 2025

Deputado Paulo Cézar Martins (Foto: Y. Maeda/ Alego)

Decano da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o deputado estadual Paulo Cezar Martins (PL) anunciou que vai deixar o partido após demonstrar insatisfação com os rumos da legenda.

O parlamentar afirmou que, em três anos de filiação, nunca foi chamado para reuniões internas e chegou a se sentir “convidado a sair” da sigla.

“Algumas pessoas que querem se filiar ao partido, mas não querem disputar a eleição comigo, mandaram uma pessoa em nome do partido para conversar comigo. Eu subentendi e falei: ‘você não tá tendo coragem de pedir pra mim sair, mas eu me senti convidado a sair’”, relatou.

Paulo Cezar também disse que mantém diálogo com o vice-governador Daniel Vilela (MDB) e deve definir seu novo destino político nas próximas semanas.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.