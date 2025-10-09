Novo valor do salário mínimo é celebrado por trabalhadores de carteira assinada

Projeção do Governo Federal para 2026 prevê aumento real acima da inflação

Gabriel Yuri Souto - 09 de outubro de 2025

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O novo valor do salário mínimo projetado para 2026 está sendo comemorado por milhões de trabalhadores com carteira assinada em todo o país.

A proposta do Governo Federal, apresentada por meio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), prevê um reajuste que repõe as perdas inflacionárias e ainda garante ganho real no poder de compra.

De acordo com o texto encaminhado ao Congresso Nacional, o piso nacional deve subir para R$ 1.631,00, o que representa um aumento de 7,44% em relação aos R$ 1.518,00 previstos para 2025 — um acréscimo de R$ 113,00 no bolso do trabalhador.

A notícia foi recebida com entusiasmo por sindicatos e categorias profissionais, que avaliam o reajuste como um passo importante na valorização do trabalho formal.

Ao mesmo tempo, muitos trabalhadores mantêm a expectativa de que o valor possa ser ainda maior até o final da tramitação no Congresso, já que o cálculo definitivo depende de indicadores econômicos que podem variar até o fim de 2025.

Como é calculado o reajuste

O salário mínimo é definido com base na política de valorização retomada em 2023, que combina dois fatores principais:

Reposição da inflação: considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior. Para 2026, o governo projeta inflação de 3,6%.

Aumento real pelo PIB: reflete o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes — no caso, o de 2024, estimado em 2,44%.

Somados, esses percentuais resultam no reajuste de 7,44%, garantindo que o salário mínimo cresça acima da inflação sempre que a economia registrar avanços.

Efeito direto na vida do trabalhador

Cerca de 60 milhões de brasileiros têm sua renda direta ou indiretamente vinculada ao salário mínimo — entre eles, trabalhadores da iniciativa privada, aposentados e pensionistas do INSS.

Com o reajuste, há ganho real de consumo, o que movimenta o comércio e aquece a economia local. Para muitos, é também um alívio nas contas do dia a dia, já que o aumento representa mais estabilidade em um cenário de custos elevados com alimentação, transporte e moradia.

Por outro lado, o novo piso também impacta as contas públicas, elevando os gastos com benefícios sociais, e exige planejamento das empresas, especialmente as de pequeno porte, para absorver o aumento na folha de pagamento.

Expectativa e próximos passos

Apesar da comemoração, o valor de R$ 1.631,00 ainda é uma projeção. O governo usa esse número como referência para estimar despesas, mas o valor definitivo será confirmado apenas no início de 2026, por decreto presidencial.

Durante a tramitação no Congresso Nacional, deputados e senadores poderão discutir e ajustar a proposta. Caso a inflação de 2025 seja maior que o esperado, o reajuste pode ser recalculado para cima, o que mantém viva a esperança de um salário mínimo ainda mais alto no próximo ano.

Enquanto aguardam a decisão final, trabalhadores de todo o país celebram o avanço e se mantêm atentos às movimentações econômicas que definirão o valor que passará a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2026.