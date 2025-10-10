Justiça condena casal que foi flagrado se beijando dentro de um avião

Segundo relatos, os gestos de carinho se intensificaram a ponto de causar desconforto entre os passageiros e chamar a atenção da tripulação

Pedro Ribeiro - 10 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Um avião costuma ser um espaço onde regras de convivência e respeito são fundamentais para garantir o conforto e a segurança de todos a bordo.

No entanto, um casal da Nova Zelândia acabou ultrapassando todos os limites e acabou condenado pela Justiça após protagonizar uma cena inusitada e constrangedora durante um voo.

O episódio, que começou com um simples beijo, rapidamente se transformou em um caso judicial que chamou atenção no país e reacendeu o debate sobre comportamento em espaços públicos.

Justiça condena casal que foi flagrado se beijando dentro de um avião

O casal, formado por Reuben Jeremy Finn, de 30 anos, e Bronte LeLievre, de 32, estava a bordo de um avião da companhia Air New Zealand em um voo entre Auckland e Nelson, quando começou a trocar beijos demorados.

Segundo relatos, os gestos de carinho se intensificaram a ponto de causar desconforto entre os passageiros e chamar a atenção da tripulação.

Mesmo após pedidos para interromper a cena, o casal ignorou as orientações da equipe e continuou.

O juiz responsável pelo caso, Garry Barkle, afirmou que a atitude provocou “muito constrangimento e desconforto” a quem estava no avião.

Quando os comissários voltaram para repreendê-los, Reuben e Bronte fingiram estar dormindo, tentando disfarçar a situação.

A decisão da Justiça e as consequências

O caso foi levado ao Tribunal Distrital de Nelson, onde ambos foram acusados de praticar ato indecente em local público.

A sentença foi exemplar: Reuben recebeu seis meses de prisão domiciliar e um ano de supervisão judicial. Já Bronte admitiu o crime, mas sua pena definitiva será anunciada em novembro.

A decisão reforça que, mesmo dentro de um avião, os passageiros estão sujeitos às mesmas leis de conduta que em qualquer outro local público.

O juiz destacou ainda que o comportamento do casal ultrapassou os limites do aceitável e desrespeitou o ambiente coletivo.

O que esse caso ensina sobre comportamento em voos

Viajar de avião exige mais do que seguir normas de segurança — é também uma questão de respeito e convivência.

Por se tratar de um espaço compartilhado, qualquer atitude fora do comum pode causar desconforto e até gerar consequências legais, como aconteceu nesse caso.

Beijos ou gestos de carinho discretos não são proibidos, mas quando se tornam excessivos, podem ser interpretados como ato indecente, especialmente em voos comerciais, onde há crianças e famílias presentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!