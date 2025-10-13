Anápolis tem uma bica que nunca fecha e muita gente ainda pega água lá todo dia

São dispensados 3 milhões de litros por dia, disponível para quem quiser pegar

Paulo Roberto Belém - 13 de outubro de 2025

Bica canalizada faz parte da estrutura do Parque JK. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Você, morador de Anápolis, que paga conta de água mensalmente, sabia que existe uma “torneira aberta” em um parque da cidade, que dispensa água o ano inteiro e não paga sequer R$ 1 real de conta para a Saneago?

Pois, então. No Parque JK, localizado na região Sudeste, existe uma bica canalizada. A considerar a época do ano, ela despeja cerca de 3 milhões de litros do recurso por dia, quase potável, disponível para quem quiser pegar.

Quem aproveita a abundância, majoritariamente, são prestadores de serviço de distribuição de água que fazem fila com caminhões-pipa na entrada da estrutura, localizada às margens da Avenida L-2, entre os bairros JK e Jardim Europa.

O Portal 6 conversou com o jornalista Nilton Pereira, conhecedor de muitos detalhes sobre fatos históricos de Anápolis. Ele explicou que a bica faz parte de um curso natural de nascentes que integram a bacia hidrográfica da cidade.

“Ali funcionava o antigo Jundiaí Praia Clube. Fizeram a represa lá, que virou aquele lago. Mas se tirar a represa, ele continua o córrego, é uma água que corre, aquele ali é uma água natural”, detalhou.

Pereira contou que a bica não foi montada por acaso. “Para não sobrecarregar a represa, para não dar um arrombamento do lago artificial, mantendo o nível dela”, emendou.

O jornalista citou a questão de os caminhões-pipa retirarem água de lá, mas lembrou que a estrutura é pública e que se ninguém aproveitasse dela, a água seguiria o curso do Córrego Água Fria, que faz parte da bacia do Ribeirão das Antas.

A reportagem, inclusive, verificou o movimento dos caminhões que coletam água no local. Conversando com um dos prestadores de serviço, este confirmou que os veículos do tipo estão presentes por lá “o dia inteiro”, relatou.

Sobre há quanto tempo a bica funciona, o jornalista aponta mais de três décadas. Imagine, então, quantos litros de água foram dispensados no período.

