Cinemas de Goiânia exibirão clássicos do terror a preço único de R$ 13; “O Exorcista”, “Sexta-feira 13” e “It: A Coisa” estão na lista

Programação terá início no dia 23 de outubro e segue até 5 de novembro

Davi Galvão - 14 de outubro de 2025

Maratona com clássicos do terror terá ingressos promocionais a R$ 13. (Foto: IMDb)

Aos cinéfilos de Goiânia que adoram suspense, sustos e tensão ao ponto de ficar em pé na cadeira, boas notícias! Isto porque, em virtude do mês mais assombroso do ano, o Cinemark contará com uma programação de clássicos e contemporâneos marcantes do terror.

A maratona arrepiante vem com a proposta transformar as salas de cinema em verdadeiros templos do medo entre os dias 23 de outubro e 5 de novembro em preços promocionais.

Todos os ingressos para as sessões estarão sendo comercializados sob o preço único de R$ 13, uma alusão ao clássico “Sexta-feira 13”.

A programação reúne 11 títulos que marcaram gerações, com direito a pré-venda pelo site e aplicativo da rede. Entre os destaques estão “Drácula de Bram Stoker” (1992), “O Exorcista” (1973), “A Noiva Cadáver” (2005) e “O Bebê de Rosemary” (1968), “além de estreias como “O Telefone Preto 2” (2025) e “A Própria Carne” (2025).

Cada longa terá exibição especial em datas únicas, exceto “Tubarão”, “A Noiva Cadáver” e “A Própria Carne”, que permanecem em cartaz por mais tempo.

Confira a programação completa da Temporada do Terror 2025 na Cinemark:

23/10 (quinta-feira) – ‘O Telefone Preto 2’ (2025)

24/10 (sexta-feira) – ‘Sexta-Feira 13’ (1980)

25/10 (sábado) – ‘O Bebê de Rosemary’ (1968); ‘ParaNorman’ (2012)

26/10 (domingo) – ‘Psicose’ (1960); ‘Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim’ (2023)

27/10 (segunda-feira) – ‘O Exorcista’ (1973)

28/10 (terça-feira) – ‘IT: A Coisa’ (2017)

29/10 (quarta-feira) – ‘Drácula de Bram Stoker’ (1992)

30/10 (quinta-feira) a 05/11 (quarta-feira) – ‘Tubarão’ (1975); ‘A Noiva Cadáver’ (2005); ‘A Própria Carne’ (2025)

