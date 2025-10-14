Cinemas de Goiânia exibirão clássicos do terror a preço único de R$ 13; “O Exorcista”, “Sexta-feira 13” e “It: A Coisa” estão na lista

Programação terá início no dia 23 de outubro e segue até 5 de novembro

Davi Galvão Davi Galvão -
Maratona com clássicos do terror terá ingressos promocionais a R$ 13. (Foto: IMDb)
Maratona com clássicos do terror terá ingressos promocionais a R$ 13. (Foto: IMDb)

Aos cinéfilos de Goiânia que adoram suspense, sustos e tensão ao ponto de ficar em pé na cadeira, boas notícias! Isto porque, em virtude do mês mais assombroso do ano, o Cinemark contará com uma programação de clássicos e contemporâneos marcantes do terror.

A maratona arrepiante vem com a proposta transformar as salas de cinema em verdadeiros templos do medo entre os dias 23 de outubro e 5 de novembro em preços promocionais.

Todos os ingressos para as sessões estarão sendo comercializados sob o preço único de R$ 13, uma alusão ao clássico “Sexta-feira 13”.

Leia também

A programação reúne 11 títulos que marcaram gerações, com direito a pré-venda pelo site e aplicativo da rede. Entre os destaques estão “Drácula de Bram Stoker” (1992), “O Exorcista” (1973), “A Noiva Cadáver” (2005) e “O Bebê de Rosemary” (1968), “além de estreias como “O Telefone Preto 2” (2025) e “A Própria Carne” (2025).

Cada longa terá exibição especial em datas únicas, exceto “Tubarão”, “A Noiva Cadáver” e “A Própria Carne”, que permanecem em cartaz por mais tempo.

Confira a programação completa da Temporada do Terror 2025 na Cinemark:

23/10 (quinta-feira) – ‘O Telefone Preto 2’ (2025)
24/10 (sexta-feira) – ‘Sexta-Feira 13’ (1980)
25/10 (sábado) – ‘O Bebê de Rosemary’ (1968); ‘ParaNorman’ (2012)
26/10 (domingo) – ‘Psicose’ (1960); ‘Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim’ (2023)
27/10 (segunda-feira) – ‘O Exorcista’ (1973)
28/10 (terça-feira) – ‘IT: A Coisa’ (2017)
29/10 (quarta-feira) – ‘Drácula de Bram Stoker’ (1992)
30/10 (quinta-feira) a 05/11 (quarta-feira) – ‘Tubarão’ (1975); ‘A Noiva Cadáver’ (2005); ‘A Própria Carne’ (2025)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias