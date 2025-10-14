Jovem revela motivo pelo qual tentou matar corretor de imóveis em Anápolis

Suspeito foi preso pela PM no bairro Recanto do Sol e vítima foi encaminhada para o Heana

Paulo Roberto Belém - 14 de outubro de 2025

Suspeito tentou fugir após esfaquear vítima, que foi encaminhada ao Heana. (Foto: Reprodução)

Poucas horas depois de um corretor de imóveis, de 19 anos, sofrer uma tentativa de homicídio, sendo esfaqueado na tarde desta segunda segunda-feira (13), em Anápolis, o principal suspeito do crime, outro jovem, de 20 anos, foi preso, confessando a autoria e o que o motivou.

Conforme noticiado em primeira mão pela Rádio São Francisco, a vítima ferida em frente à imobiliária em que trabalha, no bairro Jundiaí, foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Anápolis Dr.Henrique Santillo (Heana). Ele se recupera dos ferimentos.

Já o suposto autor foi localizado na região do bairro Recanto do Sol. Ao ser abordado, o suspeito confessou ter golpeado o jovem e que a tentativa de homicídio teria sido por conta de um desentendimento.

“Foi por causa de uma rixa antiga”, disse, sem explicar qual seria a confusão que o fez tomar a atitude extrema. O autor confesso citou, ainda, que conhecia a vítima de um antigo local de trabalho.

Agora, o detido se encontra à disposição do Poder Judiciário, sendo enquadrado por tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) de Anápolis.

Detalhes do que aconteceu

A Rádio ainda detalhou os acontecimentos assim que a vítima foi ferida e encaminhada para a unidade de urgências.

Uma testemunha teria dito que estava com o corretor de imóveis em uma motocicleta quando o jovem, usando óculos, máscara, boné preto e branco e luvas, apareceu repentinamente em frente ao local de trabalho do corretor.

Outra testemunha relatou à São Francisco FM que o suspeito estava nas proximidades, aguardando a saída da vítima. Assim, ao sair, o jovem foi atacado com três golpes e não teve chance de se defender.

Após o ataque, o agressor teria fugido e se desfeito das roupas que utilizava. Ele teria queimado as vestes, jogando os restos em um bueiro. Sobre a faca utilizada, ela teria sido enterrada em uma área no próprio bairro Jundiaí.

