Anápolis receberá investimento de R$ 38 milhões para destravar construção de Aeroporto de Cargas

Governo de Goiás detalhou planejamento em seis etapaas para dar continuidade às obras

Paulo Roberto Belém - 15 de outubro de 2025

Estado declarou que a medida é a maior obra de recuperação ambiental em curso em Goiás. (Foto: Divulgação/Goinfra)

A novela das obras do futuro Aeroporto de Cargas de Anápolis ganhou um novo capítulo: o Governo de Goiás anunciou que o impasse que impede a conclusão do projeto está perto de ser resolvido.

Considerando que o principal entrave para a finalização das obras era a resolução de danos ambientais decorrentes da construção realizada entre 2010 e 2012, o Executivo estadual informou que a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) está resolvendo a questão.

A autarquia disse estar realizando, há 60 dias, intervenção em caráter emergencial para reverter passivos ecológicos causados por processos erosivos de diferentes níveis de complexidade.

O investimento previsto pelo Governo de Goiás é de R$ 38 milhões. “Consolidamos um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) preliminar, por meio do qual conseguimos detalhar o problema e apontar soluções à empresa executora, disse o presidente da Goinfra, Pedro Sales.

O que está sendo feito

A resolução é composta por seis etapas principais:

instalação da drenagem pluvial adequada;

correção dos processos erosivos – três grandes voçorocas e várias ravinas;

reconstrução da cabeceira da pistas

desassoreamento — retirada dos sedimentos transportados para o leito de cursos d’água naturais;

reflorestamento das Áreas de Proteção Permanente (APPs) afetadas;

terraceamento e revegetação das áreas planas.

Segundo a autarquia, as quatro etapas iniciais já estão em curso e devem ser concluídas ainda durante o período de estiagem – incluindo a construção dos elementos de drenagem ignorados pelo projeto original.

Quanto à revegetação e o reflorestamento, essas formam a etapa final do contrato. São ações cruciais, que somadas às outras já citadas, possibilitarão a revitalização completa dos cursos d’água naturais afetados.

O projeto também prevê terraços em nível para aumentar a infiltração de água da chuva no solo e dispositivos de redução da velocidade para fazer com que as águas pluviais atinjam o leito dos cursos naturais com menos intensidade.

Após a recuperação do impedimento ambiental será possível concluir as obras de implantação do aeroporto de cargas, destacou a Goinfra.

A pasta complementou que a medida é a maior obra de recuperação ambiental em curso no Estado de Goiás para corrigir o que consideraram como negligência “na execução da drenagem pluvial referente ao projeto original”.

Isso teria desencadeado a degradação em área de 160 hectares — equivalente a 224 campos de futebol, informaram.

