Aluguel Social abre 3,4 mil novas vagas em 20 municípios goianos; veja como se inscrever

Programa oferece ajuda financeira por até 18 meses, dando às famílias a chance de investir em alimentação e outras necessidades

Natália Sezil - 16 de outubro de 2025

Aluguel social, em Goiás. (Foto: Edgard Soares/ Governo de Goiás)

O Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, que oferece uma ajuda mensal de R$ 350 a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, está com inscrições abertas.

Desta vez, são oferecidas 3.420 vagas, espalhadas em 20 municípios goianos. Interessados podem se cadastrar até o dia 17 de novembro.

O benefício vale por até 18 meses. O objetivo é dar às famílias “a chance de investir em outras necessidades, como alimentação e remédios”, como destaca a coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado.

As inscrições podem ser feitas por meio do aplicativo Aluguel Social ou pelo site da Agência Goiana de Habitação (Agehab). Quem precisar de apoio presencial também pode ir até as unidades de Vapt-Vupt.

O programa é destinado a moradores que têm CadÚnico atualizado, residência na cidade há pelo menos três anos, não possuem imóvel próprio e reúnem renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

Além disso, é preciso atender a pelo menos um dos critérios específicos: superendividamento, moradia improvisada, gasto excessivo com aluguel, ser idoso, pessoa com deficiência, ou família chefiada por apenas um dos pais.

Confira as vagas por município:

Caldas Novas (400 vagas);

Campos Belos (200);

Cavalcante (90);

Colinas do Sul (20);

Cristalina (500);

Divinópolis de Goiás (50);

Goianápolis (100);

Goianira (230);

Guarani de Goiás (50);

Iaciara (100);

Inhumas (300);

Itajá (30);

Jussara (100);

Matrinchã (50);

Nova América (100);

Nova Crixás (100);

Palmeiras de Goiás (100);

Rio Verde (800);

Santo Antônio de Goiás (50);

São Miguel do Passa Quatro (50).

