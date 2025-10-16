Unimed quer assumir gestão do Teatro São Francisco

Inspiração para o projeto vem do Espaço Unimed, em São Paulo, antigo Espaço das Américas

Danilo Boaventura - 16 de outubro de 2025

Teatro São Francisco, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Em movimento para diversificar suas fontes de receita, a Unimed Anápolis demonstra interesse em assumir a gestão do Teatro São Francisco, localizado no bairro Jundiaí.

A inspiração para o projeto vem do Espaço Unimed, em São Paulo, antigo Espaço das Américas, que se consolidou como a maior casa de espetáculos da capital paulista e mantém agenda permanentemente lotada.

O Teatro São Francisco já é referência em Anápolis e tem sido utilizado preferencialmente pelos principais produtores de eventos da cidade, o que reforça o potencial da iniciativa.

