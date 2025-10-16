Unimed quer assumir gestão do Teatro São Francisco

Inspiração para o projeto vem do Espaço Unimed, em São Paulo, antigo Espaço das Américas

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Unimed quer assumir gestão do Teatro São Francisco
Teatro São Francisco, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Em movimento para diversificar suas fontes de receita, a Unimed Anápolis demonstra interesse em assumir a gestão do Teatro São Francisco, localizado no bairro Jundiaí.

A inspiração para o projeto vem do Espaço Unimed, em São Paulo, antigo Espaço das Américas, que se consolidou como a maior casa de espetáculos da capital paulista e mantém agenda permanentemente lotada.

O Teatro São Francisco já é referência em Anápolis e tem sido utilizado preferencialmente pelos principais produtores de eventos da cidade, o que reforça o potencial da iniciativa.

Leia também

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.

 

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias