O verdadeiro motivo de o sal grosso ser usado para afastar energia ruim e o que a ciência diz sobre isso

Qual a análise técnica sobre uma prática forte culturalmente, com raízes simbólicas profundas em várias tradições e que perdura até os dias atuais?

Magno Oliver - 18 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pinterest)

O sal grosso é um condimento usado há séculos em diferentes culturas do mundo para fins de limpeza espiritual, descarrego ou purificação de ambientes. Com o passar do tempo, recebeu essa fama mística decorrente de crenças ancestrais populares de que ele pode absorver, neutralizar ou repelir energias negativas, maus espíritos, inveja ou azar.

Essas práticas aparecem no Brasil e em muitos outros lugares: nas portas de casa, em rituais de banho, águas com sal, escalda-pés, réveillon etc. Desde a antiguidade, o sal foi valorizado não só como conservante ou tempero, mas como elemento de pureza.

Na Idade Média, por exemplo, acreditava-se que ele poderia afastar “má sorte” ou espíritos. Em muitas culturas, ele era usado em rituais de proteção ao nascer de uma criança, ou em cerimônias de limpeza após eventos considerados “pesados”, como funerais ou mudanças.

O sal simples, abundante, barato e eficaz fisicamente (como conservante, anti-mofo etc.), acabou ganhando simbolismo espiritual: purificação, limpeza do que está “imundo”, afastamento de influências externas.

Nas análises científicas, tem-se a comprovação de que o sal possui propriedades antimicrobianas e conservantes: inibe o crescimento de muitos microrganismos como fungos, bactérias, por retirar água e criar ambiente hostil para vida microbiana. Isso certamente contribui para uma sensação de “limpeza” ou higiene, o que pode reforçar a crença espiritual.

Já o efeito psicológico / placebo é em cima do ritual de limpar, banhar-se com água salgada ou colocar sal grosso em locais específicos pode gerar efeito de alívio, tranquilidade ou sensação de renovação mental. A ação simbólica ativa crenças internas, reduz ansiedades, dá sensação de controle sobre situações “ruins”. Psicologicamente, isso já é algo que tem efeito mensurável sobre bem-estar.

Também tem associação à limpeza material: remover odores, umidade, prevenir mofo ou insetos. O sal absorve umidade e ajuda a controlar odores, por exemplo. Isso também ajuda a dar a impressão de espaço mais “leve”, limpo o que se traduz em sensação de ambiente “mais positivo”.

A ciência não confirma que ele manipule energias místicas, mas comprova seus efeitos físicos de higiene, antimicrobianos, sensoriais, e sua capacidade de promover conforto psicológico.

