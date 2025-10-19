Bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água nesta semana; veja quais

Interrupção acontece das 08h às 17h30. Fornecimento de água deve ser retomado de forma gradual em seguida

Natália Sezil - 19 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

Alguns bairros de Aparecida de Goiânia poderão ficar sem água nesta quarta-feira (22), segundo comunicado da Saneago.

Isso porque as equipes irão executar uma manutenção programa para interligar a adutora de água tratada, no Jardim Luz.

A previsão é de que os serviços aconteçam das 08h às 17h30, momento em que os registros permanecerão fechados. O fornecimento de água será restabelecido de forma gradual depois.

Podem ser afetados os bairros: Cândido de Queiroz, Jardim Bonança, Jardim dos Palácios, Jardim Imperial, Jardim Maria Inês, Jardim Paraíso e Jardim Transbrasiliana.

A lista da Saneago também inclui: Parque Primavera, Parque Santa Cecília, Residencial Recanto do Cerrado, Vila Alzira, Vila Maria e Vila Real.

