Bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água nesta semana; veja quais
Interrupção acontece das 08h às 17h30. Fornecimento de água deve ser retomado de forma gradual em seguida
Alguns bairros de Aparecida de Goiânia poderão ficar sem água nesta quarta-feira (22), segundo comunicado da Saneago.
Isso porque as equipes irão executar uma manutenção programa para interligar a adutora de água tratada, no Jardim Luz.
A previsão é de que os serviços aconteçam das 08h às 17h30, momento em que os registros permanecerão fechados. O fornecimento de água será restabelecido de forma gradual depois.
Podem ser afetados os bairros: Cândido de Queiroz, Jardim Bonança, Jardim dos Palácios, Jardim Imperial, Jardim Maria Inês, Jardim Paraíso e Jardim Transbrasiliana.
A lista da Saneago também inclui: Parque Primavera, Parque Santa Cecília, Residencial Recanto do Cerrado, Vila Alzira, Vila Maria e Vila Real.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!