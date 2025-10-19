O gesto que significa “ok” no Brasil, mas é uma ofensa grave em outros países do mundo

Pedro Ribeiro - 19 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Um simples gesto pode ter significados completamente diferentes dependendo do lugar do mundo.

No Brasil, por exemplo, é comum usar gestos para expressar aprovação, surpresa ou até ironia, sem pensar muito nas possíveis interpretações.

No entanto, o que é um sinal amigável por aqui pode ser considerado um insulto grave em outras culturas.

É por isso que entender o contexto cultural por trás de cada gesto é tão importante, especialmente para quem gosta de viajar ou trabalhar com pessoas de diferentes países.

O gesto em questão é o famoso sinal de “ok”, feito unindo o polegar e o indicador para formar um círculo, enquanto os outros dedos ficam estendidos.

No Brasil e em boa parte da América Latina, ele representa algo positivo, como “tudo bem”, “perfeito” ou “certo”.

É usado em conversas informais, nas redes sociais e até em reuniões de trabalho.

Mas em outros lugares do mundo, o mesmo gesto ganha significados totalmente diferentes — e nem sempre agradáveis.

Onde o gesto é visto como ofensa

Em países como a Turquia, a Grécia e algumas regiões do Oriente Médio, o gesto de “ok” é considerado extremamente ofensivo.

Nesses locais, ele tem conotações obscenas e pode ser interpretado como uma provocação.

Por isso, é importante evitar usá-lo nesses contextos, mesmo que a intenção seja apenas mostrar que está tudo bem.

Na França e em partes da Bélgica, o gesto também não é muito bem-vindo. Por lá, ele pode significar “zero” ou “sem valor”, o que muda completamente o tom da conversa.

Já em países como Japão e Coreia do Sul, o círculo formado com os dedos pode ser entendido como um símbolo de dinheiro, e não como uma expressão de aprovação.

A importância de entender os significados culturais

Esse exemplo mostra como a comunicação vai muito além das palavras.

Um gesto simples pode transmitir mensagens completamente diferentes dependendo da cultura e do contexto.

Quando uma pessoa não tem esse cuidado, pode acabar em situações constrangedoras — ou até em conflitos desnecessários.

Por isso, antes de usar gestos em outro país, é importante conhecer seus significados locais.

Pequenas atitudes de atenção e respeito cultural podem evitar mal-entendidos e tornar a comunicação mais positiva.

Outros gestos que também geram confusão

Além do “ok”, existem outros gestos que causam mal-entendidos ao redor do mundo.

O sinal de “joinha”, por exemplo, que no Brasil indica aprovação, em países do Oriente Médio pode ser interpretado como um insulto.

Da mesma forma, o gesto de “V” com a palma da mão voltada para dentro é ofensivo no Reino Unido e na Austrália.

Essas diferenças mostram como cada cultura cria seus próprios códigos de comunicação e como é importante compreendê-los para não ser mal interpretado.

