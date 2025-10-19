O gesto que significa “ok” no Brasil, mas é uma ofensa grave em outros países do mundo
Quando uma pessoa não tem esse cuidado, pode acabar em situações constrangedoras
Um simples gesto pode ter significados completamente diferentes dependendo do lugar do mundo.
No Brasil, por exemplo, é comum usar gestos para expressar aprovação, surpresa ou até ironia, sem pensar muito nas possíveis interpretações.
No entanto, o que é um sinal amigável por aqui pode ser considerado um insulto grave em outras culturas.
É por isso que entender o contexto cultural por trás de cada gesto é tão importante, especialmente para quem gosta de viajar ou trabalhar com pessoas de diferentes países.
O gesto que significa “ok” no Brasil, mas é uma ofensa grave em outros países do mundo
O gesto em questão é o famoso sinal de “ok”, feito unindo o polegar e o indicador para formar um círculo, enquanto os outros dedos ficam estendidos.
No Brasil e em boa parte da América Latina, ele representa algo positivo, como “tudo bem”, “perfeito” ou “certo”.
É usado em conversas informais, nas redes sociais e até em reuniões de trabalho.
Mas em outros lugares do mundo, o mesmo gesto ganha significados totalmente diferentes — e nem sempre agradáveis.
Onde o gesto é visto como ofensa
Em países como a Turquia, a Grécia e algumas regiões do Oriente Médio, o gesto de “ok” é considerado extremamente ofensivo.
Nesses locais, ele tem conotações obscenas e pode ser interpretado como uma provocação.
Por isso, é importante evitar usá-lo nesses contextos, mesmo que a intenção seja apenas mostrar que está tudo bem.
Na França e em partes da Bélgica, o gesto também não é muito bem-vindo. Por lá, ele pode significar “zero” ou “sem valor”, o que muda completamente o tom da conversa.
Já em países como Japão e Coreia do Sul, o círculo formado com os dedos pode ser entendido como um símbolo de dinheiro, e não como uma expressão de aprovação.
A importância de entender os significados culturais
Esse exemplo mostra como a comunicação vai muito além das palavras.
Um gesto simples pode transmitir mensagens completamente diferentes dependendo da cultura e do contexto.
Quando uma pessoa não tem esse cuidado, pode acabar em situações constrangedoras — ou até em conflitos desnecessários.
Por isso, antes de usar gestos em outro país, é importante conhecer seus significados locais.
Pequenas atitudes de atenção e respeito cultural podem evitar mal-entendidos e tornar a comunicação mais positiva.
Outros gestos que também geram confusão
Além do “ok”, existem outros gestos que causam mal-entendidos ao redor do mundo.
O sinal de “joinha”, por exemplo, que no Brasil indica aprovação, em países do Oriente Médio pode ser interpretado como um insulto.
Da mesma forma, o gesto de “V” com a palma da mão voltada para dentro é ofensivo no Reino Unido e na Austrália.
Essas diferenças mostram como cada cultura cria seus próprios códigos de comunicação e como é importante compreendê-los para não ser mal interpretado.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!