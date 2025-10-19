Proprietários que compraram imóveis nos últimos anos podem receber restituição do ITBI

Entendimento do STJ garante devolução a quem pagou imposto acima do valor real da transação

Pedro Ribeiro - 19 de outubro de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Quem comprou imóvel nos últimos cinco anos pode ter direito a receber de volta parte do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) pago a mais.

O tributo, que é cobrado pelos municípios sempre que há compra ou transferência de propriedade, deve ser calculado com base no valor real da transação — e não em valores arbitrados pelas prefeituras, como tem ocorrido em diversas cidades do país.

O ITBI é obrigatório e seu pagamento é condição para a transferência definitiva da titularidade do imóvel no cartório.

A alíquota costuma variar entre 2% e 3%, a depender da legislação de cada município. Porém, muitos governos municipais utilizam valores de referência próprios para determinar a base de cálculo, o que frequentemente eleva o imposto acima do devido.

De acordo com recentes decisões judiciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de boa-fé e deve ser aceito, salvo prova de fraude.

Em outras palavras, a prefeitura não pode fixar de forma unilateral o valor venal do imóvel sem instaurar processo administrativo específico que comprove a divergência.

Quem tem direito à restituição

Podem solicitar a restituição os contribuintes que compraram imóveis — residenciais, comerciais ou terrenos — nos últimos cinco anos e que identificaram cobrança de ITBI com base em um valor superior ao efetivamente pago na negociação.

O montante a ser devolvido corresponde à diferença entre o imposto pago e o valor correto calculado sobre o preço real da compra.

Por exemplo: se o município considerou o imóvel avaliado em R$ 600 mil, mas a transação foi de R$ 320 mil, e a alíquota foi de 3%, o comprador pagou R$ 18 mil, quando o correto seria R$ 9,6 mil — uma diferença de R$ 8,4 mil passível de restituição.

Como solicitar o reembolso

O pedido deve ser feito inicialmente de forma administrativa na prefeitura onde o imóvel foi registrado, com apresentação dos documentos da compra e do comprovante de pagamento do ITBI.

Se o município negar o reembolso, o contribuinte pode recorrer à Justiça.

O entendimento consolidado do STJ reforça que o ITBI deve considerar o valor de mercado real da transação, e não uma estimativa genérica do poder público.

Assim, quem foi cobrado a mais tem direito à restituição corrigida monetariamente.

Em caso de dúvida, especialistas recomendam procurar um advogado tributarista para analisar a documentação e calcular o valor exato que pode ser recuperado.

Essa verificação simples pode representar economia significativa para quem adquiriu imóveis nos últimos anos.

*Com informações do Migalhas