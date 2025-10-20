Além de Águas Lindas, conheça outra cidade goiana que faz divisa com o DF e é o portal da Chapada dos Veadeiros

Aqui não é apenas um “caminho até a Chapada”, é parte da aventura

Anna Júlia Steckelberg - 20 de outubro de 2025

São João d’Aliança. (Foto: Divulgação)

Enquanto muitos olham apenas para Águas Lindas de Goiás como símbolo da divisa com o Distrito Federal, há uma joia menos batida que guarda história, natureza e o charme de um ponto de partida para a Chapada dos Veadeiros. Esse lugar é São João d’Aliança, o município que muitos esportistas e viajantes chamam de “porta de entrada natural da Chapada”.

A história de São João d’Aliança começa bem antes de ser cidade. O local era conhecido como “Sítio” São João d’Aliança, repleto de nascentes, daí surgiu o nome original. Em 1953 foi elevada a município, desmembrada de Formosa. Segundo a Secretaria Municipal, o nome “d’Aliança” faz alusão à Aliança Liberal de 1930.

Segundo dados do IBGE, no Censo de 2022, o município registrou 14.041 habitantes e abrange uma área de 3.334,455 km².

Geograficamente, São João d’Aliança se situa entre o Vale do Paranã e a Serra Geral, nas chamadas dobraduras do Grupo Paranoá, que atravessam Brasília até Alto Paraíso de Goiás.

Por estrada, parte-se da BR-020 (de Brasília para Planaltina), retorna-se pela DF-345 até a divisa com Goiás, onde a estrada torna-se a GO-118 ou BR-010.

Mas por que chamá-la de portal? Porque quem vai da capital federal até as cachoeiras da Chapada acaba cruzando sua terra, e com boas razões para parar. O município abriga rios como o das Brancas (também chamado Capetinga) e o Tocantinzinho, que ajudam a compor a paisagem e abastecem a região.

No rio das Brancas há cerca de 73 km de corredeiras, considerado um dos maiores trechos de rafting do Brasil.

A cidade também guarda cachoeiras impressionantes: a Cachoeira do Label, com quedas de até 187 metros, está entre as mais altas de Goiás.

A Cachoeira do Cantinho, a cerca de 45 km da sede, exige trilha de aproximadamente uma hora.

Esse mosaico de ecoturismo, rios bravios e relevo dramático já faz com que São João d’Aliança deixe de ser apenas um ponto de passagem e passe a ser destino por si só. Segundo reportagem do Correio Braziliense, “de mero ponto de passagem” a cidade tem evoluído como polo turístico, aproveitando sua localização estratégica.

Por fim, vale lembrar que com o reconhecimento dado pelo IBGE, as cidades goianas da borda do Distrito Federal agora integram oficialmente a Região Metropolitana do Entorno do DF, uma novidade que pode ajudar a reforçar políticas de apoio e infraestrutura turística.

Se você pensa em conhecer a Chapada dos Veadeiros partindo do DF ou Goiás, não deixe de olhar por esse caminho menos percorrido. São João d’Aliança não é apenas um “caminho até a Chapada”: é parte da aventura.

