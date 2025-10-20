Motorista de aplicativo relata momentos de terror ao sofrer assalto em Goiânia: “faca no meu pescoço”
Casal foi detido pela Polícia Militar após tentarem fugir de abordagem
Um motorista de aplicativo relatou ter passado por momentos de terror, no Setor Bueno, em Goiânia, após ser surpreendido por dois criminosos que se passavam por passageiros e anunciaram um assalto. O caso aconteceu no último dia 12 e, neste domingo (19), a Polícia Militar (PM) localizou e recuperou o carro.
O homem trabalhava em um veículo de modelo Fiat Argo, quando foi surpreendido e rendido com o uso de uma faca, colocada contra seu pescoço.
“Eles anunciaram o assalto com uma faca no meu pescoço. Ele afrouxou um pouco a faca do meu pescoço e eu consegui me jogar pela janela do veículo, escapando desse assalto”, relatou a vítima.
Após fugir, ele procurou as autoridades policiais para registrar a denúncia. Após alguns dias de buscas, durante uma ronda de rotina uma viatura da PM visualizou o veículo, já registrado como roubado, em atitude suspeita.
O condutor ainda tentou fugir da abordagem, sem obedecer às ordens de parada, mas foi interceptado pela guarnição.
O casal que estava no carro revelou aos policiais que estava levando o automóvel para ser desmanchado. As equipes ainda descobriram que eles já tinham antecedentes por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.
Os suspeitos e o veículo recuperado foram encaminhados à Central Geral de Flagrantes, onde foram tomadas as medidas cabíveis.
