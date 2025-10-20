Motorista de aplicativo relata momentos de terror ao sofrer assalto em Goiânia: “faca no meu pescoço”

Casal foi detido pela Polícia Militar após tentarem fugir de abordagem

Samuel Leão - 20 de outubro de 2025

Motorista de aplicativo foi assaltado na região do Setor Bueno. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um motorista de aplicativo relatou ter passado por momentos de terror, no Setor Bueno, em Goiânia, após ser surpreendido por dois criminosos que se passavam por passageiros e anunciaram um assalto. O caso aconteceu no último dia 12 e, neste domingo (19), a Polícia Militar (PM) localizou e recuperou o carro.

O homem trabalhava em um veículo de modelo Fiat Argo, quando foi surpreendido e rendido com o uso de uma faca, colocada contra seu pescoço.

“Eles anunciaram o assalto com uma faca no meu pescoço. Ele afrouxou um pouco a faca do meu pescoço e eu consegui me jogar pela janela do veículo, escapando desse assalto”, relatou a vítima.

Após fugir, ele procurou as autoridades policiais para registrar a denúncia. Após alguns dias de buscas, durante uma ronda de rotina uma viatura da PM visualizou o veículo, já registrado como roubado, em atitude suspeita.

O condutor ainda tentou fugir da abordagem, sem obedecer às ordens de parada, mas foi interceptado pela guarnição.

O casal que estava no carro revelou aos policiais que estava levando o automóvel para ser desmanchado. As equipes ainda descobriram que eles já tinham antecedentes por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.

Os suspeitos e o veículo recuperado foram encaminhados à Central Geral de Flagrantes, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

