Após muita incerteza, filme de Chainsaw Man é oficialmente confirmado em Anápolis; confira onde assistir

Vendas de ingressos já estão disponíveis online e também de forma presencial, contando com opções legendadas e dubladas

Davi Galvão - 21 de outubro de 2025

Filme de Chainsaw Man adaptará o arco da Reze. (Foto: Divulgação/Crunchyroll)

Tardou, mas venceu. Ainda que não tenha sido divulgado em trailers ou cartazes nas últimas semanas, o filme de Chainsaw Man foi oficialmente confirmado nas telonas de Anápolis.

Tanto o Cinemais quanto o Cineprime confirmaram o longa, que estreia já nesta quinta-feira (23) em todo o território nacional.

O atraso no anúncio, entretanto, deixou diversos fãs intrigados, especialmente após o sucesso estrondoso de Demon Slayer em Anápolis, que lotou sessões na semana de estreia.

A reportagem apurou junto às gerências de ambos os cinemas da cidade que a falta de clareza acerca da exibição era consequência da falta de um aval oficial da distribuidora Sony Pictures sobre o circuito de filmes previstos.

As vendas de ingressos já estão disponíveis através dos sites e também de forma presencial, contando com opções legendadas e dubladas.

A notícia foi bem recebida pela comunidade geek anapolina, que já estava com receio de ter de ir até Goiânia para poder assistir a tão aguardada obra.

Chainsaw Man, Arco da Reze