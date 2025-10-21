Após muita incerteza, filme de Chainsaw Man é oficialmente confirmado em Anápolis; confira onde assistir

Vendas de ingressos já estão disponíveis online e também de forma presencial, contando com opções legendadas e dubladas

Davi Galvão Davi Galvão -
Filme de Chainsaw Man adaptará o arco da Reze. (Foto: Divulgação/Crunchyroll)
Filme de Chainsaw Man adaptará o arco da Reze. (Foto: Divulgação/Crunchyroll)

Tardou, mas venceu. Ainda que não tenha sido divulgado em trailers ou cartazes nas últimas semanas, o filme de Chainsaw Man foi oficialmente confirmado nas telonas de Anápolis.

Tanto o Cinemais quanto o Cineprime confirmaram o longa, que estreia já nesta quinta-feira (23) em todo o território nacional.

O atraso no anúncio, entretanto, deixou diversos fãs intrigados, especialmente após o sucesso estrondoso de Demon Slayer em Anápolis, que lotou sessões na semana de estreia.

Leia também

A reportagem apurou junto às gerências de ambos os cinemas da cidade que a falta de clareza acerca da exibição era consequência da falta de um aval oficial da distribuidora Sony Pictures sobre o circuito de filmes previstos.

As vendas de ingressos já estão disponíveis através dos sites e também de forma presencial, contando com opções legendadas e dubladas.

A notícia foi bem recebida pela comunidade geek anapolina, que já estava com receio de ter de ir até Goiânia para poder assistir a tão aguardada obra.

Chainsaw Man, Arco da Reze

O filme baseado no arco da Reze do mangá Chainsaw Man acompanha Denji em um momento de rara tranquilidade, quando conhece Reze, uma jovem encantadora que desperta nele sentimentos genuínos e a esperança de uma vida comum longe dos combates brutais contra demônios. A relação entre os dois floresce de forma intensa e inesperada, mostrando um lado mais humano do protagonista.

No entanto, o que começa como um romance improvável rapidamente se transforma em um conflito sangrento. Reze revela ser uma assassina ligada a forças inimigas e coloca Denji no centro de uma caçada mortal.

Entre traições, batalhas devastadoras e escolhas dolorosas, o filme explora o choque entre amor e dever, mostrando que mesmo os sentimentos mais sinceros podem ter um preço alto no mundo dos caçadores de demônios.

O filme estreou no Japão no dia 19 de setembro, sendo considerado um sucesso de bilheteria , arrecadando R$ 101,5 milhões nos dez primeiros dias de exibição, com 1,96 milhão de espectadores, conforme o site especializado Japan Anime News.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias