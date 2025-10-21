Após muita incerteza, filme de Chainsaw Man é oficialmente confirmado em Anápolis; confira onde assistir
Vendas de ingressos já estão disponíveis online e também de forma presencial, contando com opções legendadas e dubladas
Tardou, mas venceu. Ainda que não tenha sido divulgado em trailers ou cartazes nas últimas semanas, o filme de Chainsaw Man foi oficialmente confirmado nas telonas de Anápolis.
Tanto o Cinemais quanto o Cineprime confirmaram o longa, que estreia já nesta quinta-feira (23) em todo o território nacional.
O atraso no anúncio, entretanto, deixou diversos fãs intrigados, especialmente após o sucesso estrondoso de Demon Slayer em Anápolis, que lotou sessões na semana de estreia.
A reportagem apurou junto às gerências de ambos os cinemas da cidade que a falta de clareza acerca da exibição era consequência da falta de um aval oficial da distribuidora Sony Pictures sobre o circuito de filmes previstos.
As vendas de ingressos já estão disponíveis através dos sites e também de forma presencial, contando com opções legendadas e dubladas.
A notícia foi bem recebida pela comunidade geek anapolina, que já estava com receio de ter de ir até Goiânia para poder assistir a tão aguardada obra.
Chainsaw Man, Arco da Reze
O filme baseado no arco da Reze do mangá Chainsaw Man acompanha Denji em um momento de rara tranquilidade, quando conhece Reze, uma jovem encantadora que desperta nele sentimentos genuínos e a esperança de uma vida comum longe dos combates brutais contra demônios. A relação entre os dois floresce de forma intensa e inesperada, mostrando um lado mais humano do protagonista.
No entanto, o que começa como um romance improvável rapidamente se transforma em um conflito sangrento. Reze revela ser uma assassina ligada a forças inimigas e coloca Denji no centro de uma caçada mortal.
Entre traições, batalhas devastadoras e escolhas dolorosas, o filme explora o choque entre amor e dever, mostrando que mesmo os sentimentos mais sinceros podem ter um preço alto no mundo dos caçadores de demônios.
O filme estreou no Japão no dia 19 de setembro, sendo considerado um sucesso de bilheteria , arrecadando R$ 101,5 milhões nos dez primeiros dias de exibição, com 1,96 milhão de espectadores, conforme o site especializado Japan Anime News.
