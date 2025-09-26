Apesar do sucesso de Demon Slayer, estreia de Chainsaw Man em Anápolis ainda é motivo de dúvidas

Embora uma das redes de cinema da cidade tenha confirmado a exibição do longa, falta de materiais publicitários preocupa fãs

Chainsaw Man – Arco da Reze tem lançamento marcado para 23 de outubro no Brasil. (Foto: Crunchyroll)

Mesmo após o sucesso estrondoso de Demon Slayer em Anápolis, que lotou sessões na semana de estreia, o futuro do filme de Chainsaw Man ainda é incerto na cidade. O lançamento nacional está marcado para o dia 23 de outubro.

Como apurado pelo Portal 6 diretamente com a gerência do Cinemais, no Brasil Park Shopping, a unidade ainda não recebeu da distribuidora Sony Pictures informações sobre o longa.

Esse comportamento não parece ser uma boa notícia aos fãs de anime. Isso porque, especialmente em lançamentos de maior porte, é normal que os cinemas recebam detalhes dos cronogramas de lançamento com meses de antecedência.

Isto é feito para que materiais de divulgação, como trailers, sejam exibidos e aumentem o interesse público.

Apesar disso, a unidade se mostrou receosa em dar a palavra final, uma vez que não houve um veredito da distribuidora.

Por outro lado, o Cine Prime, localizado no Anashopping, disse à reportagem que a exibição do filme na unidade está 100% confirmada, ainda que não tenham recebido de forma oficial o circuito dos filmes.

Também, não há informações a respeito de horários, mas a equipe do cinema adiantou que também deve haver sessões legendadas. Ainda não há confirmação a respeito de sessões de pré-estreia.

Porém, vale mencionar que, diferentemente do que ocorreu com Demon Slayer, não houve divulgação de nenhum material voltado para o filme de Chainsaw Man.

A estratégia caminha na contramão de cinemas na capital, como o Cinemark, que estão investindo pesado na publicidade do longa.

Em posts recentes, a rede chegou a revelar como será o balde de pipoca tematizado para a experiência, na forma da personagem Pochita.

Balde de pipoca do Cinemark tematizado para o filme de Chainsaw Man. (Foto: Divulgação)

Fãs no aguardo

Ao Portal 6, a cosplayer e amante da cultura japonesa Karine Vitória de Abreu Pires, anapolina de 20 anos e fã de carteirinha de Chainsaw Man se revelou extasiada com a possibilidade de Anápolis também exibir o longa.

Apaixonada por Chainsaw Man, Karine fez sozinha fantasia da Reze, personagem central no filme de Chainsaw Man. (Foto: Arquivo Pessoal/Karine Vitória)

“O arco da Reze é um dos mais esperados pelos fãs, desde quando a adaptação foi anunciada a gente já está muito ansioso. Tá prometendo muito com a animação, com a história em si, que é um dos melhores arcos da obra”, continuou.

Ela disse que a comunidade anapolina que acompanha esse tipo de conteúdo ficou “largada no escuro” sobre o filme vir ou não para Anápolis, com muitos já planejando, de antemão, ir até a capital para não perderem a estreia.

Chainsaw Man, Arco da Reze

O filme baseado no arco da Reze do mangá Chainsaw Man acompanha Denji em um momento de rara tranquilidade, quando conhece Reze, uma jovem encantadora que desperta nele sentimentos genuínos e a esperança de uma vida comum longe dos combates brutais contra demônios. A relação entre os dois floresce de forma intensa e inesperada, mostrando um lado mais humano do protagonista.

No entanto, o que começa como um romance improvável rapidamente se transforma em um conflito sangrento. Reze revela ser uma assassina ligada a forças inimigas e coloca Denji no centro de uma caçada mortal.

Entre traições, batalhas devastadoras e escolhas dolorosas, o filme explora o choque entre amor e dever, mostrando que mesmo os sentimentos mais sinceros podem ter um preço alto no mundo dos caçadores de demônios.

