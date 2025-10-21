HDT abre processo seletivo em Goiânia com salários de até R$ 13,4 mil

Destacam-se cargos como analista de qualidade, analista de suporte, analista financeiro e auxiliar administrativo

Samuel Leão - 21 de outubro de 2025

Fachada do HDT. (Foto: Suyanne Dias)

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), uma unidade do Governo de Goiás sob a gestão do Instituto Sócrates Guanaes (ISG), acaba de lançar um processo seletivo para preencher 32 cargos, com salários que podem chegar a R$ 13.498.

O Processo Seletivo visa a formação de cadastro reserva e contempla diversas funções, tanto no setor assistencial quanto no administrativo. Há também vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Entre as posições disponíveis, destacam-se cargos como analista de qualidade, analista de suporte, analista financeiro, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro, médico do trabalho, nutricionista e técnico de TI. A remuneração inicial varia de R$ 1.674 a R$ 13.498, dependendo da função.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo e local de inscrição. As candidaturas serão recebidas presencialmente entre os dias 28 e 31 de outubro, no período das 9h às 14h.

O local é a própria sede do HDT, que fica na Alameda do Contorno, nº 3556, no Jardim Bela Vista, em Goiânia.

É importante ressaltar que a participação no processo seletivo é totalmente gratuita, sem cobrança de taxa de inscrição.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição devidamente preenchida e de todos os documentos exigidos no Edital nº 008/2025, tanto originais quanto cópias.

O edital completo, com todos os detalhes e requisitos, está disponível para consulta no site oficial do ISG.

O processo de seleção contará com duas etapas eliminatórias e classificatórias: uma avaliação curricular e uma prova oral.

A convocação dos candidatos aprovados será realizada de acordo com a necessidade do HDT, respeitando a ordem de classificação final.

