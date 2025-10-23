Time de Anápolis está entre os selecionados para a maior competição de vôlei de base do Brasil

Equipe alcançou marca inédita ao ser a primeira da cidade a participar deste campeonato

Matheus Araujo - 23 de outubro de 2025

Time sub-17 do União Vôlei. (Foto: Reprodução)

Destaque no vôlei! Uma equipe de Anápolis está entre os times selecionados para a Taça Paraná 2025, maior competição de vôlei de base do país, que começa em São José dos Pinhais (PR) no próximo domingo (26).

A competição, que acontece anualmente, conta com a participação de times de todo o Brasil, além de alguns grupos que vêm representando outros países da América do Sul, como Chile e Peru, que fizeram parte do torneio em 2024.

Com uma média de mais de 250 equipes participantes e 3.500 atletas envolvidos, a Taça Paraná é vista como uma grande oportunidade para aqueles que buscam trilhar pelo caminho do esporte.

Assim, a partir do talento dos garotos e a vontade de alcançar novos objetivos, o União Vôlei, time anapolino, anunciou a sua classificação para participar na categoria Sub-17 masculina do torneio.

Além da visibilidade e experiência em jogar com times de diversas regiões, os atletas buscam trazer a taça com eles para Anápolis.

O evento tem início em 26 de outubro e vai até 1º de novembro, dia em que acontecem os jogos da Final, e quando o União Vôlei espera estar entre os finalistas para, assim, voltar com a taça nas mãos.

