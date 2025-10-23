Trincheira do viaduto da Havan e duplicação da BR-414 voltam a ser cobradas em audiência da ANTT em Anápolis

Além do órgão, encontro reuniu autoridades políticas e da sociedade civil na discussão da concessão, de responsabilidade da Ecovias Araguaia

Paulo Roberto Belém - 23 de outubro de 2025

Encontro foi realizado em Anápolis nesta quinta-feira (23). (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da Ecovias Araguaia, autoridades políticas e membros da sociedade civil marcaram presença na audiência pública realizada em Anápolis, que discutiu as obras das rodovias geridas pela concessionária em Goiás.

Para Anápolis, foi reafirmada a cobrança das intervenções em pontos críticos das BRs 153 e 414 que passam pela cidade, que são os principais gargalos viários, porque os trechos transpassam regiões mais adensadas e para onde mais a cidade cresce.

Na reunião, foi destacado como ponto mais crítico o viaduto Miguel Braga (Trevo da Havan), no encontro da 060 – sentido Brasília, com a 153 – sentido Norte. Para lá, a obra prevista é a construção de uma trincheira para evitar que os trafeguem pela 153 não tenham que parar na rotatória atual.

O segundo ponto citado como prioritário, é o trecho da 414 a partir do viaduto do Recanto do Sol, sentido Base Aérea. Nesse trecho, a duplicação da rodovia é citada como obra necessária para sanar os congestionamentos que ocorrem diariamente na região.

As antecipações dessas intervenções foram a pauta comum do encontro, que reuniu o prefeito Márcio Corrêa (PL), o deputado Rubens Otoni (PT), o deputado Amilton Filho (MDB) e os vereadores Jean Carlos (PL) e Professor Marcos Carvalho (PT).

À reportagem, o prefeito Márcio Corrêa (PL) citou que trabalha pela pauta desde quando exerceu mandato de deputado federal. O gestor reafirmou a necessidade de antecipar as intervenções e ainda pensar em outras, enquanto realiza medidas, segundo ele, mitigadoras.

“Fizemos intervenção no Viaduto Ayrton Senna, finalizando as do Recanto do Sol e faremos intervenção no viaduto da Havan”, afirmou, citando redutores de velocidade próximo à entrada da Vila São Vicente, medidas negligenciadas pela Triunfo, reforçou.

Presidindo a reunião, Marcelo Gottardello, responsável pela repactuação dos contratos de concessão da ANTT, reconheceu os pedidos e citou que para haver a antecipação de obras, outras devem ser postergadas, considerando as previstas na concessão como um todo.

Gottardello afirmou que a agência irá rever o cronograma com a ideia de atender Anápolis, por ser o município mais importante. “Vamos levar à empresa [Ecovias] os pleitos”, garantiu, complementando que o momento de se fazer isso será na reunião quinquenal prevista para ocorrer em março de 2026.

“A gente pretende realizar uma nova audiência pública aqui [em Anápolis] já com essas propostas, ver se a população concorda com elas, inclusive se serão possíveis essas antecipações ou não”, finalizou.

