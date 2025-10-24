10 palavras com a letra “G” que muitos erram e escrevem com “J”

Saber escrever corretamente essas expressões é essencial para evitar erros em redações, provas e até mensagens do cotidiano

Pedro Ribeiro - 24 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Receitas que amo)

Algumas palavras da língua portuguesa realmente confundem muita gente.

E uma das trocas mais comuns é entre as letras “G” e “J”.

Apesar de soarem parecidas em vários contextos, especialmente no dia a dia, há regras e exceções que definem quando usar uma ou outra.

Por isso, vale a pena conhecer alguns exemplos e entender por que tantos acabam se confundindo.

10 palavras com a letra “G” que muitos erram e escrevem com “J”

1. Geleia

Uma das palavras mais erradas é “geleia”. Muita gente escreve “jeleia”, mas o correto é com “G”.

A origem vem do francês gelée, que significa algo gelado, daí a grafia com “G”.

2. Gorjeta

Outro erro bem comum é “jorjeta”. O certo é “gorjeta”, com “G”.

Ela vem de “gorge”, que em francês significa garganta, e originalmente se referia a uma pequena gratificação dada para “molhar a garganta”.

3. Engenho

Apesar de parecer que “enjenho” faria sentido pelo som, a palavra correta é “engenho”.

Ela tem origem no latim ingenium, que significa talento ou invenção.

4. Geada

Muitos acabam escrevendo “jeada”, mas o certo é “geada”, também com “G”.

O termo se refere ao fenômeno climático que ocorre quando há congelamento da umidade do ar.

5. Gelo

Simples e cotidiana, a palavra “gelo” também é vítima do erro “jelo”.

A origem vem do latim gelu, que quer dizer frio ou congelado.

6. Gêmeo

“Jêmeo” não existe! O correto é “gêmeo”, com “G”.

O termo deriva do latim geminus, que significa duplo, igual ou duplicado.

7. Gentil

Outro deslize frequente é “jentil”. O certo é “gentil”, com “G”.

Essa palavra vem do latim gentilis, usada para indicar uma pessoa educada ou nobre.

8. Generoso

Embora muitos se confundam e escrevam “jeneroso”, o correto é “generoso”, com “G”.

A origem vem do latim generosus, que quer dizer nobre ou de boa origem.

9. Germinar

“Jerminar” está errado. A forma certa é “germinar”, também com “G”.

Essa palavra vem de germen, que significa broto ou semente, e é usada para indicar o nascimento ou desenvolvimento de algo.

10. Ginástica

Por fim, uma das mais trocadas: “ginástica”, que muita gente escreve como “jinástica”.

O termo vem do grego gymnastiké, que se refere à arte de exercitar o corpo.

