Conheça o restaurante eleito o melhor por quilo de Goiás

Estabelecimento foi avaliado em cinco critérios e, agora, disputará etapa nacional

Gabriella Pinheiro
Junior Cozinha Brasileira. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Conhecido pela variedade de opções, o restaurante Junior Cozinha Brasileira, localizado no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, foi eleito o melhor a quilo de Goiás neste mês pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

O novo título também trouxe mais uma novidade. Agora, o estabelecimento disputará, nos dias 29 e 30 de outubro, a etapa nacional do concurso “O quilo é nosso”.

Para conquistar o prêmio, o restaurante foi avaliado em cinco critérios: limpeza, ambiente, atendimento, qualidade geral do bufê e receita participante do concurso.

Um dos pontos que trouxe ainda mais visibilidade ao restaurante foi o próprio cantor Gusttavo Lima. Em um show realizado em setembro deste ano, o “Embaixador” relembrou que ele e o irmão só não passaram fome no início da carreira por conta do restaurante.

“Deus te usou e você usava seu restaurante para dar comida para mim e para o meu irmão. Deus te abençoe. Se não fosse por você, a gente tinha voltado para a roça,” disse.

Após a declaração, o cantor chegou a visitar o local. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Gusttavo aparece ao lado de um dos sócios, o empresário Fauzi Bahmad.

